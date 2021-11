Écouter Spotify au volant ne sera plus aussi pratique qu’avant

Spotify a mis fin à l'affichage voiture sur smartphone et indique que d'autres solutions seront bientôt proposées aux conducteurs.

Depuis plusieurs années, les applications proposent des interfaces de plus en plus variées en fonction des usages. Si certains modes d’affichage sont optimisés pour une utilisation classique, lorsque l’utilisateur est concentré sur son écran, d’autres se veulent plus minimalistes. C’était le cas par exemple de l’affichage voiture de Spotify, proposé depuis 2019 par le service de streaming de musique.

Cet affichage permettait en effet aux utilisateurs d’avoir accès à de gros boutons avec des informations sommaires comme l’affichage du titre, un bouton pause, un bouton suivant, un bouton précédent, un bouton pour mettre une piste en favori et un bouton de lecture aléatoire. L’objectif était clair : permettre aux conducteurs de rester concentrés sur la route, sans être gênés par des petits boutons pas évidents à trouver sur un grand écran et sans être distraits par de nombreuses informations à l’écran.

Un mode d’affichage qui disparaît de Spotify

Néanmoins, ce mode d’affichage va peu à peu disparaître de l’application Spotify comme le rapporte le site Android Police. Le site, spécialisé dans l’actualité des smartphones, a découvert un sujet dans les forums communautaires de Spotify. Un utilisateur y regrette que le mode Car View, permettant d’afficher l’écran simplifié, ait disparu de son application : « Depuis aujourd’hui, le mode conduite a disparu de mes paramètres. Je l’utilisais tout le temps lorsque je conduisais pour me rendre ou pour rentrer du travail, mais quand j’ai commencé à lancer de la musique ce matin, le mode par défaut était le mode classique, sans aucun réglage possible. Est-ce que la fonction a été retirée ou est-ce qu’il s’agit d’un bug ? »

Suite à cette question, l’un des modérateurs de Spotify a pris la parole pour confirmer que la fonctionnalité avait bel et bien disparu de l’application :

On peut confirmer que nous avons supprimé la fonctionnalité d’affichage pour voiture. Cependant, cela ne signifie pas que nous ne souhaitons pas améliorer la manière qu’ont nos utilisateurs de profiter de Spotify au volant. Au contraire, nous explorons activement de nouvelles manières de vous faire profiter d’expériences améliorées pour la conduite. Pensez à cette suppression comme quelque chose qui a besoin d’avoir lieu afin d’ouvrir la porte à de nouvelles innovations qui arriveront prochainement.

Des alternatives en préparation

D’ici à ce que ces nouvelles expériences d’écoute pendant la conduite soient dévoilées par Spotify, le modérateur met en avant d’autres manières de profiter du service de streaming au volant sans distraction. C’est le cas notamment de l’écoute de musique en passant par les commandes vocales de Google Assistant, ou du mode d’affichage de Spotify au sein même de Google Maps ou de Waze. Par ailleurs, comme le souligne Android Police, Spotify travaille depuis quelques années sur des solutions matérielles pour profiter de sa musique directement dans sa voiture. C’est le cas notamment de Spotify Car Thing, un écran tactile à fixer au pare-brise pour écouter sa musique. Seulement, l’appareil a un prix et il n’est pas donné : 80 dollars.

