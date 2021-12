Instagram proposera à nouveau un flux chronologique dès l’an prochain

Interrogé par le Sénat américain, le patron d'Instagram a annoncé que le réseau social prévoyait un retour du flux chronologique en 2022.

Au lancement d’Instagram, le réseau social proposait, comme la plupart de ses concurrents, un flux complètement chronologique. Les premières photos que vous pouviez découvrir sur l’application étaient ainsi celles publiées le plus récemment et, à mesure que vous faisiez défiler le flux, vous remontiez le temps pour découvrir des photos publiées il y a plusieurs heures, voire plusieurs jours. Un fonctionnement complètement abandonné en 2016, lorsque le réseau social a abandonné le flux chronologique pour un flux algorithmique, en fonction des publications ayant reçu le plus de réactions.

Depuis cinq ans, ce changement de flux d’Instagram a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des utilisateurs. Si le fonctionnement avait déjà bien été testé avec Facebook, il a eu pour inconvénient de ne plus mettre en avant les comptes avec peu d’abonnés ou de ne plus afficher, directement sur l’écran d’accueil, l’ensemble des images mises en ligne sur la plateforme. Ainsi, si vous souhaitez absolument voir ce qu’ont publié vos amis, il faut nécessairement vous rendre vers leur page de profil. Néanmoins, ce comportement va pouvoir changer comme l’a indiqué ce mercredi le patron d’Instagram, Adam Mosseri, auditionné par le Sénat américain.

Le retour du flux chronologique prévu pour l’an prochain

Interrogé quant à savoir si les utilisateurs pourraient, prochainement, avoir davantage de contrôle quant à leur flux de publication, le patron d’Instagram a répondu par l’affirmative, comme le rapporte le site Android Central : « Nous croyons en la transparence et la responsabilité, et nous pensons qu’il faut plus de contrôles. C’est pourquoi nous travaillons actuellement sur une version d’un flux chronologique que nous espérons lancer l’an prochain ».

Si Adam Mosseri parle de « version d’un flux chronologique » il ne détaille pas pour l’instant son fonctionnement. Néanmoins, on peut imaginer un système similaire à celui mis en place par Twitter il y a quelques années. Après avoir favorisé un flux algorithmique, le réseau social à l’oiseau bleu a finalement permis aux utilisateurs de modifier ce paramètre et de choisir entre la mise en avant des derniers tweets ou de ceux les plus susceptibles d’intéresser les utilisateurs. On pourrait ainsi imaginer un système similaire pour Instagram.

Outre la manière dont pourrait être intégré ce nouveau flux chronologique, on ignore à quelle date le réseau social compte le proposer. Pour l’heure, il ne semble s’agir que d’un projet de la part de la filiale de Meta.

