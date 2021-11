Sur Instagram, secouer votre smartphone de rage va bel et bien servir à quelque chose

Le patron d'Instagram a annoncé qu'il sera possible de secouer son smartphone pour envoyer un rapport de bug aux développeurs de l'application.

Il vous arrive sûrement de vous énerver parfois sur votre smartphone lorsque vous n’arrivez pas à lui faire faire ce que vous attendez de lui. Un petit geste énervé, une petite secousse du téléphone entre vos mains, en espérant que les choses vont s’améliorer… sans résultat.

Instagram, bien conscient que certains bugs peuvent s’avérer très frustrants pour les utilisateurs, a décidé de miser sur ce petit geste de frustration pour y associer une fonctionnalité, comme le rapporte le site The Verge. Dans une vidéo publiée sur Twitter, Adam Mosseri, patron d’Instagram, détaille ce nouveau geste qu’il qualifie de « secousse de rage ».

Covering ✌️ this week:

– Carousel Deletion (finally!)

– Rage Shake

Did you know about these 💎s? Any other features you’d like me to cover? Let me know 👇 pic.twitter.com/Yx0q4UGFfb

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) November 17, 2021