Instagram pourrait bientôt vous laisser réorganiser vos vieilles photos

Actuellement immuable ou presque, la galerie des publications de votre profil Instagram pourrait gagner en souplesse. La plateforme teste en effet une nouvelle fonction qui permettrait aux utilisateurs de réorganiser les posts à leur guise.

Qui n’a jamais eu envie de réorganiser les vieilles photos de sa galerie Instagram ? Actuellement, l’application permet surtout d’archiver ou de supprimer des posts, mais une nouvelle option, nettement plus intéressante, pourrait faire son apparition. D’après Alessandro Paluzzi, développeur mobile actif sur Twitter, Instagram travaillerait actuellement sur une fonctionnalité permettant de modifier la grille des publications sur le profil.

Il serait alors possible de réarranger les contenus dans l’ordre que l’on veut, le tout à l’aide d’un simple glisser/déposer — un peu comme on le ferait pour des applications sur le menu principal d’un smartphone. Si l’on en croit les captures d’écran partagées par Alessandro Paluzzi, cette option doit toutefois être préalablement activée depuis les informations du profil. Pour l’heure, elle serait par ailleurs testée uniquement sur les comptes professionnels.

Comme le souligne le Blog du Modérateur, cette nouveauté permettrait dans un premier temps aux influenceurs, aux marques et plus globalement aux professionnels d’avoir une plus grande liberté dans la disposition de leurs publications sur leurs profils. Il est par ailleurs possible qu’Instagram en vienne à lorgner TikTok et Twitter en permettant à certains utilisateurs d’épingler des contenus.

#Instagram is working on the ability to edit the profile grid allowing you to rearrange posts in any order you like 👀 pic.twitter.com/fjmkJD4je2

Cette nouveauté, pour l’instant à l’essai auprès d’un nombre réduit d’utilisateurs, pourrait être adoptée de manière globale sur la plateforme. On ignore toutefois quand serait prévu le déploiement de manière officielle. Cette fonctionnalité s’inscrit quoi qu’il en soit dans une volonté clairement affichée par Instagram d’améliorer le niveau de personnalisation de l’expérience.

Récemment, Adam Mosseri, CEO du groupe, présentait sur Twitter l’un des changements attendus sur la plateforme pour aller dans ce sens : la possibilité de jongler facilement entre trois vues différentes, mais complémentaires, pour l’écran principal de l’application.

Testing Feed Changes 👀

We’re starting to test the ability to switch between three different views on your home screen (two of which would give you the option to see posts in chronological order):

– Home

– Favorites

– Following

We hope to launch these soon. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/9zvB85aPSp

— Adam Mosseri (@mosseri) January 5, 2022