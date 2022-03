Enfin il n’est plus nécessaire de garder WhatsApp ouvert pour écouter des vocaux

WhatsApp pour Android gagne enfin un lecteur audio global permettant d'écouter les vocaux sans rester sur l'application.

Cela vous est forcément déjà arrivé. Un·e ami·e vous envoie un vocal sur WhatsApp (ce qui est déjà une micro-agression si vous écoutez de la musique ou que vous êtes dans les transports en commun sans casque ni écouteurs) et vous vous rendez compte que le message en question dure 47 minutes et 39 secondes. Vous lancez donc la lecture et par reflexe fermez la discussion pour répondre aux 27 autres conversations qui clignotent dans votre panneau de notifications. Raté, vous venez de couper la lecture et vous n’avez plus qu’à retrouver le moment précis du message vocal après l’avoir relancé.

Mais tout ceci est de l’histoire ancienne.

Le lecteur audio global

Déjà aperçu en janvier sur Android et présent sur PC et iPhone, le lecteur audio global fait finalement son apparition sur WhatsApp beta pour Android à partir de la version 2.22.7.11. Cette fonctionnalité permet d’accrocher un lecteur audio global à l’application pour continuer d’écouter les vocaux quoi qu’il arrive et de ne plus perdre le fil de votre écoute au moindre clic de travers.

Mieux encore, ce lecteur audio est compatible avec absolument tous les formats audio lus dans WhatsApp, y compris s’ils n’ont pas été enregistrés directement dans l’application. Cela vous permet d’être bien plus libre dans la navigation sur votre téléphone au cours des conversations si on vous a envoyé un message audio par exemple.

Actuellement disponible en bêta uniquement, cette fonctionnalité sera certainement déployée dans les semaines qui arrivent sur la version finale de l’application.

