Google Photos : plein de nouveautés à venir pour mieux organiser et retrouver vos souvenirs

La firme de Mountain View a présenté plusieurs petites nouveautés bientôt déployées sur son service de stockage Google Photos. Ces fonctionnalités vous aideront à mieux vous y retrouver.

Un petit lifting toujours bienvenu est à venir sur Google Photos. Le groupe californien a présenté quelques nouveautés dans un billet de blog : ces dernières seront déployées au cours des prochaines semaines. L’idée globale de cette mise à jour est d’apporter plus de clarté au service, pour mieux vous aider à retrouver et organiser vos souvenirs.

Pour ce faire, Google va faire évoluer l’ergonomie de l’onglet « Bibliothèque », située en bas à droite de votre écran. Son interface va pouvoir être triée soit via un système de grille, soit via une liste, afin de filtrer plus rapidement vos types de dossiers (albums, albums partagés, favoris, dossiers sur l’appareil, etc.).

Faciliter l’import de photos

Autre nouveauté : un bouton inédit « Importer des photos » va faire son apparition à côté des fonctions « Favoris », « Suggestions utiles », « Archives » et « Corbeille ». Il permettra, comme son nom l’indique, d’importer des images depuis d’autres services en un petit clic seulement. L’idée est de vous faciliter la tâche en créant un bouton spécifique.

Google est aussi intervenu sur l’onglet de partage, qu’il qualifie de plus ordonné. Plusieurs sections vont ainsi être créées pour le partage avec un contact et les albums partagés. « Avec des sections plus définies, il est plus facile de trouver, d’afficher et de gérer vos photos et vidéos partagées, et de rester à jour pour ne jamais manquer le dernier cliché », lit-on.

Précisons que cette fonction débarquera plus tard sur iOS, sans que Google ne donne plus de détails.

Le back up screenshot

Enfin, la firme d’outre-Atlantique souhaite optimiser la recherche de vos captures d’écran. Si vous avez décidé de ne pas activer la sauvegarde automatique pour vos screenshots, afin par exemple de ne pas polluer vos souvenirs, un nouveau petit raccourci « Capture d’écran » vous permettra tout de même de retrouver les plus récentes.

Cela peut s’avérer pratique si vous souhaitez vraiment séparer vos photos de tous les jours avec des captures d’écran parfois inutiles. Mais pour vous éviter un trop gros casse-tête en cas de recherche, le fameux raccourci « Capture d’écran » pourra vous faire gagner quelques minutes pour dénicher plus rapidement un screenshot récent.

Pour terminer, un nouveau carrousel de suggestions contextuelles vous sera proposé uniquement sur vos captures d’écran, afin de copier du texte, recadrer l’image ou encore rechercher un élément via Google Lens. Cette fonctionnalité exclut les appareils iOS et ne concerne uniquement les smartphones Android.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.