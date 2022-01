Google Photos : une option de sauvegarde gagnée, une autre sacrifiée

Sur Android, l'application Google Photos permet désormais aux utilisateurs européens de fixer une limite pour la sauvegarde d'images via les données mobiles. Intéressant, mais cela se fait au détriment d'une autre option pratique.

Si vous utilisez Google Photos sur Android, vous devriez voir un petit changement dans le menu dédié à la sauvegarde et à la synchronisation. En effet, l’application déploie en Europe et aux États-Unis une fonctionnalité permettant de gérer différemment la consommation de vos données mobiles (4G ou 5G) en réglant une limite quotidienne pour la sauvegarde de vos photos et vidéos.

Comme le rappelle 9to5Google, cette nouveauté n’en est pas vraiment une, puisqu’elle avait déjà été introduite en Inde en mars 2019, ainsi que dans d’autres pays émergents. Or, ce n’est que maintenant que les utilisateurs européens et étasuniens de Google Photos en profitent à leur tour.

Une limite quotidienne de sauvegarde sur Google Photos

Ainsi en allant dans Paramètres > Sauvegarde et synchronisation > Consommation de données mobiles, vous apercevrez une option baptisée « Limite quotidienne de sauvegarde ». Celle-ci permet d’indiquer à l’application Google Photos qu’elle ne peut pas dépasser une certaine quantité de data mobiles pour sauvegarder sur votre compte les photos et vidéos de votre smartphone.

Vous avez ainsi le choix entre :

Aucune donnée ;

5 Mo ;

10 Mo ;

30 Mo ;

Pas de limite.

Une fonction supplémentaire permet d’appliquer ou non ces paramètres en itinérance.

Cette option pourra se montrer pratique en certaines occasions si vous avez envie de sauvegarder automatiquement des contenus sur Google Photos sans attendre d’être connecté à un réseau Wi-Fi, mais sans non plus dilapider votre forfait mobile.

Une autre fonction pratique disparait malheureusement

Hélas, en contrepartie de cette option, une autre fonction bien pratique n’est plus disponible. En effet, il était jusqu’ici possible d’indiquer à Google Photos de ne sauvegarder que les photos via les données mobiles et d’exclure les vidéos généralement bien plus volumineuses que les images fixes.

Chacun pouvait ainsi jouir d’une sauvegarde rapide des photos qui ne prennent pas trop d’espace et laisser les vidéos de côté en attendant de capter un réseau Wi-Fi. Il est assez dommage d’avoir ôté cette option permettant plus de liberté.

Une erreur de Google ?

9to5Google avance d’ailleurs une hypothèse intéressante : Google se serait peut-être tout simplement tromper dans son déploiement. En effet, la page support officielle ne mentionne pas la fonction de limite quotidienne tandis que les personnes utilisant Google Photos sur iOS n’observent aucun changement.

En effet, sur iPhone, l’application laisse toujours la possibilité d’exclure les vidéos des sauvegardes via données mobiles. Si Google a bel et bien commis une petite boulette, espérons que la firme y remédie rapidement.

