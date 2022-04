WhatsApp fait le plein de nouveautés : Communautés, réactions par émoji, et beaucoup d’autres

En rumeur depuis plusieurs semaines, la fonction Communautés de WhatsApp est enfin officielle. Elle pourrait donner un nouveau tournant à l'application de chat.

Plus que des conversations directes entre utilisateurs, WhatsApp est encore plus pratique pour des conversations de groupe. Le service s’en est fait une spécialité au fil des ans et l’annonce de la nouvelle fonction WhatsApp Communities n’en n’est que le prolongement logique.

Se réunir en communautés plus pérennes

Pour aller un peu plus loin que la conversation entre amis, la fonction WhatsApp Communities permet comme son nom l’indique de créer des communautés sur l’application de messagerie. L’idée est de pouvoir créer un point de rendez-vous fixe pour une association, un groupe de travail ou encore les élèves d’une classe.

Dans le concept, on se rapproche donc d’un groupe Facebook, le cousin de WhatsApp, mais les deux services touchent des publics différents aujourd’hui. Les communautés ne sont pas simplement des discussions de groupe pérennisé. WhatsApp indique ainsi que les membres peuvent ensuite créer des discussions de groupes à l’intérieur d’une communauté. On peut imaginer par exemple une classe de diviser en sous-groupe d’élèves pour un projet. Cela fait aussi penser à ce que Discord peut proposer pour créer un outil de communication commun pour une communauté en ligne.

WhatsApp promet aussi des outils d’administrations bien travaillés qui permettront par exemple de publier des annonces envoyées sous forme de notifications à tous les membres. De quoi permettre à un proviseur de contacter immédiatement tous les parents d’élèves, par exemple.

De grandes améliorations pour les chats de groupes

Conjointement avec la présentation de ses communautés, WhatsApp a aussi pris le soin d’améliorer les simples groupes de messageries.

Première annonce, l’arrivée des émojis de réaction que l’on connait déjà dans d’autres services de discussions. Cela permet de ne pas rallonger une discussion avec l’envoi d’émojis pour chaque intervenant.

Les administrateurs du groupe pourront désormais supprimer un message, qui sera indiqué comme tel avec le nom de l’administrateur en question.

Les appels vocaux passent dorénavant à 32 intervenants au maximum.

Le partage de fichiers devient plus simple : les fichiers jusqu’à 2 Go sont désormais supportés par WhatsApp.

Le service promet que même avec toutes ces nouveautés, et surtout l’arrivée des communautés, les discussions restent privées et chiffrées de bout en bout.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.