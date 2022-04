30 ans après, Adibou signe un retour plein de nostalgie sur iOS et Android

Avis aux nostalgiques ! Ubisoft a annoncé le lancement d’une application qui va rappeler des souvenirs à certains. Adibou signe son retour sur iOS et Android dès ce jeudi. Destiné aux enfants de 4 à 7 ans, il reprend les codes du jeu éducatif star des années 1990, mais avec une touche de modernité.

Les plus nostalgiques ont exulté à l’annonce du retour de l’un des héros les plus célèbres de leur enfance fin 2021. Adibou fait son apparition sur smartphone et tablette ce jeudi. Près de 30 ans après, il n’a presque pas changé.

Pour les jeunes trentenaires ou ceux qui s’en rapprochent, c’est une madeleine de Proust certaine. Adibou, le petit extra-terrestre à la casquette rouge et entouré de ses amis, a bercé leur éducation grâce à des jeux PC/consoles et des programmes TV éducatifs. Rachetée par Ubisoft il y a une dizaine d’années, la licence créée par Coktel Vision est revenue sur le devant de la scène grâce aux enfants du co-créateur d’Adibou, Manon, Thibaut et Hugo Oskian, qui ont proposé à Yves Guillemot de renouer avec les aventures du héros.

Adibou par @wiloki_ai sera de retour le 28 avril ! 📱 Disponible sur iOS et Android. pic.twitter.com/EH6Zy94WqZ — Ubisoft FR 🇫🇷 (@UbisoftFR) April 26, 2022

En partenariat avec l’entreprise Wiloki, mise sur pied par les trois enfants, Ubisoft a donc redonné vie à Adibou dans une application mobile iOS et Android destinée aux enfants de 4 à 7 ans.

Le remake parfait pour les nostalgiques

Et Adibou l’application s’en remet à l’affect qui a fait le succès du jeu d’antan. On y retrouve tous les codes d’Adibou. Le personnage s’est modernisé en 3D et a le sourire scotché sur le visage et toujours ses petites oreilles en pointe sous sa casquette. Il a même toujours la même voix et son environnement reste coloré, joyeux et vivant. Ses amis Plop le chien, l’étrange Bouzigouloum ou encore l’abeille sont également de la partie.

Dans le monde d’Adibou, après avoir créé son profil en fonction de son âge, l’enfant va donc pouvoir se balader dans la maison, le potager ou le jardin, aller dans la salle des mathématiques se familiariser avec l’apprentissage des chiffres et de la logique à travers différents petits jeux. Il pourra en faire de même avec les lettres, ou bien écouter des histoires (Les Pyramides d’Égypte, Les Premiers pas sur la Lune, Robin des Bois, Le Petit chaperon rouge, etc.), regarder des vidéos autour d’Adibou ou bien s’initier à différents jeux qui font appel autant à sa logique qu’à sa mémoire ou sa dextérité (Memory, Casse-briques…).

Source : Ubisoft – Wiloki Source : Ubisoft – Wiloki

Une multitude d’activités pour faire appel à la créativité et la logique

Chaque activité est adaptée à son âge et trois niveaux sont proposés pour suivre sa progression. Le format mini-jeu très court va les ravir et le pouce en l’air valide les résultats, un élément désormais bien identifié par les tout petits. Le jeu fait également intervenir la logique dans l’esprit des jeunes joueurs. Faire pousser du blé au potager permettra de nourrir les oiseaux du perchoir. Pour faire les gâteaux, il faudra aussi ramasser des fruits et légumes, mais aussi récupérer du miel grâce aux abeilles.

La salle des mathématiques // Source : Ubisoft – Wiloki Et hop ! Un joli gâteau fait en cuisine // Source : Ubisoft – Wiloki Vous pouvez modifier l’apparence de votre avatar, de votre maison et de différents éléments // Source : Ubisoft – Wiloki L’incontournable Memory // Source : Ubisoft – Wiloki

Toute progression est récompensée par des étoiles qui sont répertoriées dans l’arbre pour suivre l’évolution des apprentissages de l’enfant. Le jeu ambitionne de faire appel à la logique et la créativité des joueurs.

Avec le retour du plus célèbre camarade éducatif des plus petits, Ubisoft s’ouvre la porte d’un marché porteur, celui de l’apprentissage grâce au numérique. Un terrain sur lequel s’est récemment aventuré Powerz, un jeu éducatif porté par des anciens de Shadow, qui veut faciliter l’apprentissage des langues, du français ou encore des mathématiques pour les enfants à partir de 6 ans. Soit juste après Adibou, mais en s’appuyant sur les mêmes ressorts : apprendre plus facilement et intuitivement dans un environnement joyeux et ludique.

Prix et disponibilité de l’application Adibou

L’application Adibou est disponible sur iOS et Android au prix de 9,99 euros. Pour ce prix-là, c’est le jeu complet qui est téléchargé, sans achat intégré possible ni publicité affichée.

Un contenu qui rappelle celui des jeux Adibou d’origine et de quoi occuper les plus jeunes quelque temps (et les plus grands qui veulent renouer avec leurs tendres années aussi).

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.