Comment TikTok veut vous distraire sans que vous soyez distraits

TikTok continue d'ajouter des nouveautés à son application et a commencé à déployer de manière restreinte un nouveau mode permettant aux utilisateurs de profiter d'une meilleure expérience de visionnage.

TikTok teste actuellement une nouvelle fonctionnalité auprès de ses utilisateurs qui leur permettra de profiter d’une meilleure expérience de visionnage. Ce nouvel ajout permet désormais à certains utilisateurs de visionner des vidéos avec moins d’éléments affichés à l’écran grâce à un nouveau « clear mode » qui est actuellement disponible en test limité. Succinctement, il s’agit d’un mode sans distraction et celui-ci donnera accès à un affichage dénué de légendes, boutons, noms d’utilisateurs et autres choses encombrant généralement le contenu de l’application.

L’idée est donc de vous faire profiter de vidéos distrayantes… sans que vous soyez distraits par autre chose.

Plus aucun bouton obstruant l’écran

Toutes les personnes ayant déjà utilisé l’application ont déjà dû être au moins une fois enquiquinées de ne pas pouvoir voir un élément qui se cachait derrière un bouton de l’interface et cela peut s’avérer quelque peu frustrant parfois. TikTok ne veut plus que quelque chose puisse vous distraire désormais. Ce nouveau mode repéré par des utilisateurs sur Twitter est dorénavant accessible en restant appuyer sur leur écran.

Une fois le mode activé, l’option sera ajoutée sous le bouton d’ajout aux favoris en bas à droite de l’écran et cliquer dessus vous apportera un tout nouveau confort de visionnage.

Un renouvellement face à la concurrence

Cet ajout bienvenu permettra d’éviter d’oblitérer des informations importantes de certaines vidéos et autorisera tout le monde à voir l’entièreté de ce qui s’affiche à l’écran. On ne sait pas encore quand TikTok compte déployer cette nouveauté au grand public à l’heure actuelle, mais ce n’est pas la seule chose que l’entreprise développe en interne.

La société ByteDance teste également le jeu vidéo sur sa plateforme avec des jeux en HTML5 et cherche encore à l’enrichir face à son principal rival Instagram qui vient de lui passer devant en nombre de téléchargements. Il semblerait également que la société chinoise travaille sur de nouveaux jeux pour ses lives et qu’elle aurait commencé à tester le signalement des commentaires jugés non pertinents ou inappropriés.

