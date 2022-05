TikTok teste des jeux vidéo directement dans l’application

TikTok teste les jeux vidéo utilisables directement dans l'application. Une fonctionnalité testée pour l'heure au Vietnam et qui pourrait être déployée plus tard à plus grande ampleur si le test s'avère concluant.

TikTok teste actuellement au Vietnam la possibilité de jouer à des jeux vidéo directement dans l’application. Un test qui pourrait se transformer en véritable fonctionnalité de l’application de partage de vidéos avec un déploiement de plus grande ampleur.

TikTok teste les jeux vidéo sur son application

Quatre personnes ont confié à Reuters que ByteDance, société qui possède TikTok, avait lancé un test au Vietnam. On apprend que « la société avait testé l’introduction de jeux HTML5, une forme courante de mini-jeu, dans son application grâce à des liens avec des développeurs de jeux tiers et des studios tels que Zynga Inc ».

Un représentant de ByteDance a déclaré à l’agence de presse que TikTok cherche toujours à enrichir sa plateforme et teste régulièrement de nouvelles fonctionnalités et intégrations. Le choix du Vietnam est assez logique pour ByteDance, puisque « 70 % des citoyens ont moins de 35 ans » : pour Reuters, le marché vietnamien est attractif pour les réseaux sociaux.

Par ailleurs, l’application pourrait « déployer plus largement les jeux en Asie du Sud-Est […] dès le troisième trimestre ». Mais TikTok a également lancé quelques jeux aux États-Unis : Reuters mentionne notamment Disco Loco 3D de Zynga ainsi que Garden of Good. Aussi, les utilisateurs de Douyin, la version chinoise de TikTok, « peuvent jouer à des jeux sur la plateforme depuis 2019 ».

Pourquoi TikTok se lance dans l’intégration de jeux vidéo ?

Selon Reuters, « la présence de jeux sur sa plateforme permettrait d’augmenter les revenus publicitaires ainsi que le temps passé par les utilisateurs sur l’application », d’autant plus qu’elle est l’une des plus populaires au monde. Jusqu’à maintenant, on peut regarder des matchs et des jeux en direct depuis l’application, mais pas jouer à des jeux vidéo. Pour maximiser le temps passé, TikTok autorise depuis peu les vidéos de dix minutes, au lieu de trois auparavant.

On peut supposer que ByteDance favorise les jeux vidéo des studios qu’elle possède, comme Moonton Technology, racheté en mars 2021 pour 4 milliards de dollars. TikTok commencera « par des mini-jeux, qui ont tendance à avoir des mécanismes de jeu simples et un temps de jeu court ». Mais, selon les informations de l’agence de presse, « ses ambitions en matière de jeux vont au-delà ».

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.