Instagram veut vérifier l’âge de ses utilisateurs pour protéger les plus jeunes

Dans la continuité de mesures prises en 2019, Instagram fait un pas de plus pour s'assurer de l'âge de ses utilisateurs. Aux États-Unis, la plateforme réclame désormais un selfie vidéo, le témoignage d'amis, ou l'ajout d'un document d'identité, pour vérifier qu'un usager a bien l'âge qu'il prétend avoir.

Papiers s’il vous plaît ! Outre-Atlantique, Instagram impose désormais une vérification plus pointue de l’âge de ses utilisateurs. Associée avec Yoti, spécialiste de ce type de vérifications en ligne, la filiale de Meta souhaite s’assurer que ses usagers ont bien l’âge qu’ils prétendent avoir.

Pour ce faire, la plateforme mise sur un nouveau système qui permet aux utilisateurs de montrer patte blanche par l’intermédiaire de trois méthodes : prendre un selfie vidéo (solution qu’Instagram encourage pour sa rapidité), demander à trois amis de se porter garants, ou uploader un document d’identité (permis de conduire ou carte d’identité par exemple). Le délai de vérification va de 20 minutes à 3 jours en fonction de la méthode choisie.

Cette nouveauté complète l’ajout d’une date de naissance (rendu obligatoire par Instagram en 2019), pour rendre la plateforme plus sûre à l’égard des adolescents, notamment, mais aussi afficher des contenus plus pertinents et/ou adaptés à la tranche d’âge de l’utilisateur. Un moyen de faire d’une pierre deux coups pour le service, même si l’argument de la protection prédomine dans le communiqué publié par Instagram ce 23 juin.

Protéger les plus jeunes… et leur montrer des contenus plus adaptés

Parmi les mesures de protection prévues par Instagram à destination des plus jeunes : « les basculer par défaut sur des comptes privés, ce qui empêche tout contact indésirable de la part d’adultes qu’ils ne connaissent pas et limite les possibilités qu’ont les annonceurs de les atteindre avec des publicités », explique le groupe. « Connaître l’âge des personnes nous permet de proposer des expériences appropriées aux différents groupes d’âge, notamment aux adolescents », lit-on plus loin.

Comme le rappelle XDA Developers, Instagram est réservé aux plus de 13 ans, du moins officiellement. En durcissant ses mesures de vérification d’âge, la plateforme pourra contrôler cette règle plus facilement pour éviter que des enfants ne soient inscrits en douce sur son service.

Sur le plan de la sécurité des données, Instagram promet que les selfies vidéo, transmis à Yoti pour vérification, seront supprimés des serveurs de Meta comme de Yoti une fois l’opération finalisée. Instagram précise en outre que cette méthode ne vise qu’à confirmer l’âge de l’utilisateur… pas à vérifier son identité. Pour ce qui est des pièces d’identité uploadées, il en va par contre différemment : a priori, Meta ne les supprimera pas une fois la vérification faite, il les conservera de manière chiffrée dans un espace sécurisé.

Notons que ces nouvelles mesures ne concernent pas encore les utilisateurs français, mais il y a fort à parier qu’elles se concrétisent en France dans les mois à venir.

