Un développeur ressuscite le Pinball 3D de Windows XP sur Android, voici comment y jouer

Le célèbre jeu de base fourni avec tous les ordinateurs sous Windows XP bénéficie d'un portage non officiel sur Android. On vous explique comment l'essayer.

Si vous aviez un PC sous Windows XP chez vous il y a quelques années, il y a fort à parier que vous avez mis les mains sur son célèbre jeu de Pinball en 3D qui prenait place dans un univers spatial. S’il existe de nombreux émulateurs sur smartphones Android qui permettent de rejouer à de vieilles gloires du jeu vidéo, il n’existait pas encore de solution pour ce titre ô combien mythique.

En 2021, une communauté de moddeurs fans de 3D Pinball for Windows – Space Cadet se sont débrouillés pour le décompiler. Une première version du jeu est sortie, compatible sur diverses plateformes, mais marquées par quelques bugs. Puis un développeur du nom de Federico Matteoni, surnommé fexed sur GitHub, a publié une version revue et corrigée tournant sous Android. On n’ose pas imaginer le temps que cela a dû lui prendre.

Comment jouer à « Space Cadet » sur Android ?

Pour jouer à Space Cadet sur Android, il vous suffit de vous rendre sur ce lien qui mène aux différentes versions du jeu revu et corrigé par fexed. Vous n’avez alors qu’à télécharger le fichier « pinball.apk » puis l’installer sur votre appareil.

Une fois en jeu, l’interface vous affiche le score bien au centre en bas, entre les boutons gauche et droit qui permettent d’activer les flippers. Cette version a en outre l’avantage de vous afficher vos objectifs en haut, ce qui permet d’explorer le jeu un peu moins à l’aveugle qu’à l’époque.

