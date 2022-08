TikTok se lance dans les jeux vidéo et c’est loin d’être une idée bête

TikTok propose désormais des mini-jeux sur sa plateforme. Chaque personne peut en effet en associer un à une vidéo avant de la publier. L'initiative pourrait paraître anecdotique, mais elle pourrait au contraire se montrer virale pour le réseau social.

TikTok est déjà une application très populaire et elle doit cela en grande partie à son concept simple à comprendre. Il suffit de faire défiler les vidéos, regarder, liker et commenter celles que l’on apprécie pour que l’algorithme s’affine et propose avec plus de précision les contenus susceptibles de nous plaire. Inutile de rappeler que TikTok est devenu l’un des réseaux sociaux les plus téléchargés au monde, au grand dam de concurrents tels qu’Instagram.

Sauf que TikTok veut continuer à croître et rafraîchir son application. Il n’est donc pas si surprenant de voir le réseau social ajouter discrètement une petite poignée de mini-jeux à sa plateforme. Où les trouver ? C’est assez simple. Lorsque vous créez une vidéo sur l’app, lors de la dernière étape, vous pouvez écrire la description qui accompagnera votre contenu. Sur cet écran, il y a une option « Ajouter un lien ».

L’option de TikTok permettant d’ajouter des mini-jeux sur une vidéo // Source : Frandroid Les mini-jeux de TikTok // Source : Frandroid

En cliquant dessus, vous ferez apparaître un petit volet sur le bas de l’interface. « Associe ta vidéo à un mini-jeu », peut-on lire dessus. En appuyant sur la phrase, vous tomberez alors sur une liste de jeux qui paraissent assez simples. Sélectionnez-en un pour qu’un lien vers celui-ci s’ajoute sur la vidéo que vous vous apprêtez à publier sur TikTok.

En tant que spectatrice ou spectateur d’une vidéo, vous pourrez donc cliquer sur les liens de ces mini-jeux placés sous le nom d’utilisateur du créateur ou de la créatrice de contenus.

TikTok est malin

À bien des égards, cette nouvelle fonctionnalité pourrait se révéler très pertinente. D’une part, si les mini-jeux réussissent à proposer des contenus décalés qui ne se prennent pas au sérieux, ils pourraient s’intégrer naturellement dans l’ADN de TikTok. En effet, de nombreuses personnes sur le réseau social s’amusent déjà à partager des vidéos humoristiques en jouant avec des filtres de réalité augmentée. En gardant ce même ton léger, les mini-jeux trouveraient leur place.

En outre, lorsque vous lancerez l’un des jeux en question, vous aurez la possibilité d’enregistrer le gameplay de votre partie pour en faire une vidéo à partager sur TikTok. Cela donnera peut-être envie à d’autres internautes de jouer également et diffuser à leur tour des contenus et ainsi de suite. Bref, les responsables de la plateforme y voient sans doute une opportunité de créer de l’engagement et donc de garder plus longtemps les utilisatrices et utilisateurs sur l’application.

TikTok vs Twitch ?

On peut d’ailleurs se demander si, à terme, TikTok ne chercherait pas à marcher sur les plates-bandes de Twitch en donnant la possibilité aux gens de streamer des parties de jeux vidéo en direct tout en pouvant interagir avec le chat. TechCrunch apporte une réponse.

TikTok nous a indiqué que ces nouveaux mini-jeux sont différents des jeux développés pour TikTok Live, qui permettent aux créateurs d’interagir avec les fans lors des live streaming.

En d’autres termes, les mini-jeux actuellement disponibles ne sont que la première pierre. L’occasion pour TikTok d’expérimenter et d’observer comme cette initiative est reçue par la communauté. Il y a donc fort à parier que le réseau social cherchera un jour des noises à Twitch, mais ce ne sera pas immédiatement a priori.

« Nous sommes toujours à la recherche de moyens d’enrichir notre plateforme et testons régulièrement de nouvelles fonctionnalités et intégrations qui apportent de la valeur à notre communauté. Actuellement, nous étudions la possibilité d’intégrer des jeux HTML5 à TikTok par le biais d’intégrations avec des studios et des développeurs de jeux tiers. », explique un porte-parole de TikTok à TechCrunch.

Ce ne sont que des mini-jeux pour le moment, mais il faudra surveiller cela de près.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.