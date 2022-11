App de la semaine : je découvre et apprends le pouvoir des fleurs

Pendant mes vacances, j’ai pu en apprendre plus sur les plantes grâce à Picture This. Une application qui se révèle très polyvalente et qui recèle plus d’outils pour vous aider au quotidien.

De prime abord, le concept de Picture This n’est pas révolutionnaire. Google Lens propose déjà une fonctionnalité d’IA qui vous permet d’identifier une plante par le biais d’une simple photo. Par la suite vous êtes envoyés sur la fiche Wikipédia de la plante en question, ce qui vous permet d’en apprendre plus. Sur l’application Picture This, disponible sur Android et iOS, il est possible d’identifier chaque plante que vous croisez, mais pas seulement.

Si vous photographiez les plantes de votre maison, il est possible de les ajouter dans un onglet nommé « Mon Jardin ». Grâce à cela, Picture This vous donne une batterie de conseils pour entretenir votre plante, avec la quantité de soleil nécessaire ainsi que la fréquence d’arrosage. Chaque plante possède ensuite une fiche sur laquelle vous pouvez prendre des notes et même définir des rappels d’arrosage ou de fertilisation.

Une IA fiable, mais pas irréprochable

J’ai téléchargé Picture This à l’occasion d’un voyage en Andalousie, où nous avons visité de magnifiques jardins à l’Alhambra et au Palais de l’Alcazar. Je le confesse, la botanique ne fait pas partie de mes spécialités et certaines plantes nous étaient parfois inconnues. Nous avons donc sollicité l’IA de l’application mobile qui reconnait assez aisément la plante en question, donnant également son nom scientifique. Comme attendu en 2022, le niveau de l’Intelligence Artificielle est suffisamment bon pour ne pas défaillir.

N’allez pas croire pour autant qu’il ne peut pas être pris à défaut. Si la photo contient des éléments inattendus, le logiciel de l’application pourra en effet être trompé. Par exemple, le ficus placé dans notre appartement est décoré d’une petite guirlande champignon et a subi quelques traces de morsures de notre chatte. Deux éléments que l’application associe à une maladie… Il suffit cependant de reprendre une autre photo pour corriger cette erreur.

En termes de soins quotidiens, l’application est extrêmement complète, donnant une température de résistance pour chacune des plantes, mais aussi un guide pour la taille, la récolte et les parasites communs.

Le premium inutile, mais omniprésent

Telle YouTube, l’application vous demandera à chaque ouverture de souscrire ou non à la version Premium chiffrée à 32,99 euros par an. Sachez qu’un essai gratuit de 7 jours vous est proposé, mais qu’il est négligeable. En effet, il est possible de voir avec des experts jardin pour vous donner un diagnostic de vos plantes, mais aussi de consulter l’entretien étape par étape. Des livres autour du jardinage et des fleurs sont aussi disponibles.

Dans sa version gratuite, PictureThis se suffit largement à elle-même avec un large panel de fonctionnalités disponibles. Parmi les éléments supplémentaires, vous pourrez identifier quelles sont les plantes toxiques pour protéger vos animaux de compagnie. En outre, chaque plante identifiée dispose d’une fiche très complète.

Vous avez droit à une FAQ autour de l’espèce, des conseils de spécialistes jardin, des poèmes associés et même la symbolique pour apprendre le langage des plantes. Comble de la coquetterie, il est possible de partager vos photos auprès de vos proches sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. En bref, Picture This est l’une des nombreuses applications existante pour l’identification de plantes, comme PlantNet. Elle sera aussi utile chez vous qu’à l’extérieur.

