Une des applications IPTV populaires disparaît du Play Store

Si vous utilisez une application IPTV, sachez qu'une application très populaire vient de disparaître du Play Store. Pourquoi ? Elle a été jugée illégale dans le cadre d'une procédure judiciaire anti-piratage.

LaLiga, l’équivalent de la Ligue 1 de football en Espagne, poursuit sa lutte rapprochée contre la piraterie. Ce mois-ci, l’organisation a obtenu trois décisions anti-piratage importantes.

À la suite de la procédure judiciaire instaurée par LaLiga avec l’association danoise Rettigheds Alliancen, le tribunal de Frederiksberg a jugé que les retransmissions des matches de football de première et deuxième divisions espagnoles sont « l’expression de choix libres, créatifs et personnels, donc des créations originales qui bénéficient de la protection du droit d’auteur ».

IPTV Smarters PRO sort du Play Store de Google

Parmi les décisions, on retiendra en particulier la suppression de l’application IPTV Smarters PRO du Google Play qui, une fois installée, permet de visualiser les chaînes de télévision payantes sur lesquelles sont diffusés les matches de football professionnel espagnol. Notez que la version Lite est toujours disponible.

Cette application ne donne pas accès directement aux matchs, néanmoins elle permet de lire des flux vidéo IPTV illégaux. Cependant, elle facilite l’accès aux flux illégaux grâce à une interface très ergonomique comparable à celle de Netflix, par exemple.

Comme le souligne iGen, LaLiga s’attaque à 20 services de TV par IP, 30 sites de streaming et plus de 80 lecteurs vidéo dont beaucoup sont disponibles sur le Play Store et l’App Store. Il y aura donc encore matière à la discussion dans les prochains mois. Cette dernière décision est importante puisqu’elle peut faire jurisprudence pour de futures procédures similaires.

