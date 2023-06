Instagram s’inspire (beaucoup) de Telegram avec les canaux de diffusion

La fonction « Channels » ou « Canaux de diffusion » est enfin déployée sur Instagram. Elle reprend une fonctionnalité très connue de Telegram : c'est loin d'être la première fois que Meta « s'inspire » d'autres applications pour Instagram.

Certains influenceurs utilisent des canaux Telegram pour communiquer avec leur communauté : s’il arrive que la fonction soit utilisée pour des business peu éthiques, elle a cependant servi à populariser l’application de messagerie. Mais cela pourrait être de courte durée : Meta a déployé les canaux de diffusion sur Instagram pour tous les utilisateurs.

Comment fonctionnent les canaux de diffusion sur Instagram

Depuis quelques jours, vous recevez peut-être des notifications étranges provenant d’Instagram. Tel ou tel influenceur que vous suivez vous invite à rejoindre son « canal de diffusion ». Il s’agit en fait d’une conversation que certains utilisateurs peuvent créer à destination de leurs abonnés. Seul le créateur du canal peut envoyer des messages, des photos, des vidéos, des messages vocaux ou des sondages.

En retour, tout ce que peuvent faire les membres qui ont rejoint le canal, c’est de réagir aux messages avec des emojis. À terme, il est prévu que plusieurs personnes puissent discuter sur un même canal de diffusion : TechCrunch rappelle qu’en mai, « Instagram a introduit la prise en charge des collaborateurs sur Instagram Channels, où Zuckerberg a discuté avec Adam Mosseri sur son canal. »

Meta a de plus annoncé qu’elle travaillait sur un onglet dédié aux canaux dans la boîte de réception des messages. Les créateurs pourront bientôt définir une date et une heure d’expiration pour un canal. Des modérateurs pourront être ajoutés pour gérer les membres. Ce n’est pas la seule plateforme de l’entreprise de Zuckerberg à profiter des canaux de diffusion : depuis quelques jours, WhatsApp s’est mis aux chaînes et la fonctionnalité sera déployée dans les mois à venir. Dans un article de blog de février dernier, Meta déclarait tester les canaux de diffusion sur Messenger et Facebook dans les mois à venir.

Et si Instagram perdait l’intérêt même des canaux de diffusion ?

Mais là où Instagram pourrait s’égarer dans sa nouvelle fonctionnalité, c’est sur les « canaux suggérés ». Dans la section des messages privés, où sont affichés les canaux que vous avez rejoints, Instagram peut vous suggérer des canaux à rejoindre. Des suggestions basées sur « votre intérêt, vos interactions avec les créateurs et vos activités sur Instagram. » A priori, il s’agit de canaux sur lesquels vous avez été invités ou qui sont ouverts à tous. On peut aussi rechercher des canaux en tapant les mots-clés que l’on souhaite.

Cela trahit quelque peu l’intérêt de base, affiché par Instagram même. Les canaux de diffusion sont une sorte de bulle d’intimité, parfois composée de dizaines de milliers de membres, sur lesquels les influenceurs peuvent envoyer des messages, publier des exclusivités à leurs abonnés. Pouvoir les rejoindre quand on le désire, cela réduit l’avantage de la fonctionnalité.

Avec les canaux de diffusion, Instagram réalise une construction artificielle de l’intimité entre les influenceurs et leurs abonnés. En fait, l’interface des canaux est similaire à celle des messages privés qu’on échange avec ses proches. De quoi créer un sentiment de proximité plus grand que les photos, les Reels ou les stories. D’ailleurs, les stories avaient au départ pour ADN la volonté de rapprocher les utilisateurs entre eux, avec des contenus plus instantanés. Force est de constater que plusieurs années après, ce n’est plus vraiment le cas.

