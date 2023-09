Les apps de la Fnac et de SeLoger accusées d’usage illégal de vos données personnelles

L'association autrichienne Nyob, connue pour sa vigilance sur les questions d'utilisation des données personnelles, a porté plainte en France contre trois applications. Parmi elles, l'application Fnac et celle de SeLoger, spécialisé dans la diffusion d'annonces immobilières.

La Cnil va devoir se pencher très sérieusement sur le cas de trois applications, dont deux Françaises, épinglées par l’association autrichienne Nyob (« None of your business ») pour usage illégal des données de leurs utilisateurs. Engagée dans la protection de la vie privée, l’ONG viennoise a en effet déposé plainte en France contre les applications Fnac, SeLoger et MyFitnessPal, filiale de l’équipementier américain Under Armour.

Comme le souligne Le Parisien (via l’AFP), ces trois applications sont accusées de collecter les données de leurs utilisateurs et de les partager sans leur consentement. D’après Nyob, ces dernières commencent à « collecter et partager les données avec des tierces parties » dès leur ouverture, et ce, sans qu’il soit permis aux utilisateurs « d’approuver ou d’empêcher ce partage ».

Concernés sans le savoir ?

Ce partage de données permet d’établir le profil de l’utilisateur, en vue de lui soumettre des publicités ciblées. Une pratique courante… mais qui doit normalement faire l’objet d’un accord préalable de la part du premier intéressé : l’utilisateur. Or ce n’est pas le cas ici.

C’est dans ce contexte que la plainte de Nyob a été déposée. L’ONG réclame notamment que la Cnil, gendarme français du numérique, ordonne « la suppression de l’ensemble des données illégalement traitées ». Mais ce n’est pas tout, Nyob demande également qu’une amende soit infligée aux trois entreprises, et ce « au vu de la gravité des allégations et du grand nombre de personnes potentiellement affectées », explique l’association.

Notons que la collecte et le partage, non consenti, de données personnelles à des fins commerciales est un problème central, qui a largement pris en ampleur avec la démocratisation des applications mobiles. Un souci auquel la Cnil souhaite s’attaquer plus frontalement. En juillet, et comme le souligne Le Parisien, la Commission a notamment lancé une consultation publique visant justement à adresser le problème avec une plus grande efficacité.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).