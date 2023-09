Sur WhatsApp, vous pourrez acheter des produits simplement en discutant avec un vendeur

WhatsApp a annoncé le déploiement de flows, sa nouvelle interface dédiée aux achats depuis les conversations, pour passer commande directement dans une discussion.

WhatsApp n’est pas qu’une application de messagerie ou d’appels audio et vidĂ©o. Depuis plusieurs annĂ©es, le service du groupe Meta cherche Ă se diversifier en proposant notamment des fonctionnalitĂ©s pour les entreprises qui souhaitent communiquer directement avec leurs clients.

C’est justement dans ce cadre que WhatsApp a annoncĂ©, la semaine dernière, la possibilitĂ© d’acheter directement des biens ou des services directement depuis l’interface de messagerie de son application grâce Ă une nouvelle fonctionnalitĂ© baptisĂ©e Flows.

Une interface améliorée pour passer commande

En chantier depuis plusieurs annĂ©es, Flows va permettre aux utilisateurs d’accĂ©der Ă une interface dĂ©diĂ©e spĂ©cifiquement au passage de commande aussi bien pour des biens que pour des services. L’idĂ©e est ainsi qu’il sera possible d’entrer en contact directement avec une entreprise sur le rĂ©seau social et, au sein mĂŞme de la conversation, de passer commande. « Flows permettra aux entreprises de proposer des menus complets et des formulaires personnalisables en fonction de leurs besoins. Nous rendrons Flows disponible pour les entreprises du monde entier utilisant la plateforme WhatsApp Business dans les semaines Ă venir », indique WhatsApp dans un billet de blog.

Il faut dire que WhatsApp est particulièrement utilisĂ© dans certains pays, justement pour faire correspondre des entreprises qui n’auraient pas de site Internet avec leurs clients. Jusqu’Ă prĂ©sent, tout se passait cependant manuellement, avec le système de messagerie intĂ©grĂ© Ă l’application. DĂ©sormais, ces nouvelles fonctions vont permettre aux clients d’accĂ©der Ă une interface qui sera plus affinĂ©e, leur permettant de rentrer directement diffĂ©rents Ă©lĂ©ments liĂ©s Ă leur commande, mais Ă©galement de sĂ©lectionner visuellement des options proposĂ©es — dans son exemple, WhatsApp indique qu’il sera possible de choisir son siège pour un voyage.

Le paiement directement dans WhatsApp… mais pas encore en France

WhatsApp souhaite par ailleurs que toute la dĂ©marche se fasse depuis l’interface de son application, y compris le paiement. Pour cela, l’application va permettre aux utilisateurs de choisir leur service de paiement en ligne, qu’il s’agisse d’un service tiers comme Google Pay ou du paiement par carte bancaire, directement par WhatsApp. Cette fonction de paiement ne sera cependant proposĂ©e dans un premier temps qu’aux consommateurs indiens. Les autres fonctions seront cependant disponibles dans le monde entier si vous communiquez avec une entreprise dotĂ©e d’un compte WhatsApp Business.