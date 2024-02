Google vous replonge dans le passé et vous permet de créer votre propre « Android bot »

Nous ne sommes plus en 2013, et pourtant, Google a décidé de faire quelque chose de délicieusement rétro : lancer une page permettant de créer en quelques clics son propre Android Bot.

Vous vous rappelez peut-être d’Androidify, cette application Google lancée en 2011, sur Android 2.1, permettait de créer des avatars personnalisés basés sur la mascotte verte d’Android. Abandonnée définitivement et retirée du Play Store en 2020, cette dernière revient, en quelque sorte, sous une forme différente.

Pour faire suite au lancement, l’an dernier, d’une version révisée de sa mascotte, Google a mis en ligne une page permettant de « créer votre propre Android Bot » à l’aide d’un outil qui rappellera bien des souvenirs aux plus anciens utilisateurs de l’OS. Encore assez rudimentaire, l’utilitaire en question permet néanmoins d’aboutir en quelques clics à une mascotte personnalisée, et ce à partir de matériaux, tenues, et accessoires, à appliquer à votre petit bugdroid.

Un bugdroid à créer en quelques clics, et à partager ensuite

Accessible à cette adresse, l’outil de création d’une mascotte personnalisée permet de choisir entre 25 matériaux et textures (camouflage, balle de tennis, bois, matières translucides…), puis entre 20 tenues différentes (Kill Bill, astronaute, salopette, chemise hawaïenne…) et d’ajouter deux accessoires parmi une quarantaine, répartis en deux rubriques (« accessory » et « props »).

Une fois la création de l’avatar finalisée, on obtient un QR code (qui a fait planter mon iPhone), mais il est aussi possible de télécharger localement le bugdroid obtenu.

Comme le souligne 9to5Google, cette nouveauté a été lancée par Google en vue du MWC 2024, qui doit ouvrir ses portes à Barcelone dans quelques jours. Elle fait par ailleurs suite à la création, l’année dernière, de deux bugdroids personnalisés pour Sundar Pichai et Dave Burke (CEO et VP Engineering de Google, respectivement).