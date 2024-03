Retrouver une conversation WhatsApp va être beaucoup plus simple

WhatsApp essaye une nouvelle fonctionnalité permettant de filtrer les conversations sur l'écran principal. Pratique pour retrouver facilement celle que vous recherchez.

WhatsApp

est l’une des applications les plus utilisées au monde et elle évolue régulièrement avec de nouvelles fonctionnalités. Pourtant, il lui reste encore une énorme marge de manœuvre pour être aussi complète que certaines des messageries concurrentes comme WeChat ou Telegram pour ne citer qu’elles.

Allant dans la bonne direction, l’application de Meta progresse constamment et le site WABetaInfo s’est rendu expert dans la découverte de nouveautés. Aujourd’hui, c’est dans la version 2.23.14.17 beta sur Android que le site spécialisé a rencontré un changement plutôt appréciable pour les personnes multipliant les conversations.

Une application sans filtre ?

Certaines personnes inscrites à la beta ont pu observer une petite nouveauté qui fait la différence : des filtres permettant de classer facilement leurs nombreuses discussions. Sur la capture d’écran partagée par WABetaInfo, on peut voir trois filtres pour le moment : « All » (« tout »), « Unread » (« non lu ») et « Groups » (« groupes »).

WABetaInfo avance que « cette fonction représente une amélioration significative de l’expérience utilisateur », ce qui correspond également à l’avis de Frandroid. Les conversations peuvent rapidement s’accumuler dans WhatsApp et retrouver celle que l’on cherche à un instant T demande parfois de scroller plusieurs écrans. On pourrait penser que le filtre « non lu » n’est pas réellement important puisque les conversations contenant de nouveaux messages se déplacent déjà automatiquement en haut de liste, mais pour celles et ceux qui ne répondent pas immédiatement à tous leurs nouveaux messages, cela permet de retrouver facilement les conversations avec de la nouveauté.

Comme d’habitude, cette fonctionnalité n’est pas encore disponible pour toutes et tous. Seuls certains inscrits au programme beta peuvent en profiter pour le moment. Bien qu’ayant une version plus récente encore de l’application, nous n’y avons pas encore accès chez Frandroid. Il faut donc encore se montrer quelque peu patient.

