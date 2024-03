WhatsApp : vous pourrez bientôt discuter avec une intelligence artificielle dans l’application de messagerie

Selon les découvertes du site WABetaInfo, WhatsApp intégrerait bientôt Meta AI directement dans sa barre de recherche pour discuter avec une intelligence artificielle.

Depuis un peu plus d’un an, c’est branle-bas de combat pour les géants des technologies qui cherchent tous à développer leurs propres modèles de langage afin d’intégrer de l’intelligence artificielle à leurs produits. OpenAI a ChatGPT, Google a Gemini, et Facebook a Meta AI.

Pour l’instant encore relativement discret, Meta AI devrait cependant être intégré assez massivement aux différentes applications de Meta dans un avenir plutôt proche. Pour l’heure, l’IA à la sauce Meta se retrouve déjà dans les lunettes connectées de la marque, conçues en partenariat avec Ray-Ban. Néanmoins, à en croire les informations de WABetaInfo, l’intelligence artificielle générative ferait prochainement une entrée en grande pompe dans l’une des applications les plus populaires du groupe : WhatsApp.

Une IA largement mise en avant dans WhatsApp

En effet, le site spécialisé dans l’actualité de la messagerie a repéré une future fonctionnalité apparaissant dans la version 2.24.7.14 de WhatsApp, disponible en version bêta. Cette version de WhatsApp suggère que WhatsApp pourrait intégrer, directement dans sa barre de recherche, la possibilité de poser des questions à Meta AI, l’IA générative du groupe de Mark Zuckerberg. Cet indice suggère que l’intégration de Meta AI serait bien plus profonde et ne se limiterait pas à une discussion avec un contact virtuel, au même titre que les discussions avec ses proches. Dès lors, l’accès à Meta AI serait largement mis en avant au sein même de l’application :

WhatsApp explore une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs d’entrer leurs requêtes dans la barre de recherche, sans avoir besoin de manuellement ouvrir une conversation avec Meta AI. De plus, WhatsApp va suggérer quelques prompts pour inciter les utilisateurs à se lancer avec leurs requêtes, facilitant le processeur d’interaction.

Pour rappel, Meta AI permet plusieurs types d’usages pour les utilisateurs. Elle va notamment permettre de générer des images, mais également vous permettre de discuter avec elle à la manière d’un chatbot. Cependant, l’outil n’est pour l’heure disponible qu’aux États-Unis et le déploiement en France n’a pas encore été annoncé. Il faudra donc encore patienter pour en profiter, ou s’équiper d’un VPN.