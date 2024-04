Google veut remplacer PowerPoint et Canva, et ce, sans recourir à Google Slides

Lors de la Google Cloud Next 2024, Google a parlé d'IA. Et ce qui nous intéresse se nomme Vids.

Google a récemment dévoilé son dernier outil en date, Vids, une application Workspace conçue pour créer des vidéos collaboratives à l’aide de son intelligence artificielle, Gemini. Cette nouveauté pourrait bien signer la fin des présentations PowerPoint, Canva… telles que nous les connaissons.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Gemini est le chatbot de Google, construit sur la base du modèle de langage Gemini qui succède à PaLM et LaMDA. La dernière version de Gemini, la 1.5, remonte à février 2024. Ce chatbot est au cœur de Vids, la nouvelle application de Google, permettant de créer des vidéos collaboratives.

Qu’est-ce que Google Vids ?

Selon Google, Vids est un « assistant tout-en-un » pour la vidéo, l’écriture, la production et le montage. Une fois que les utilisateurs auront accès à cette nouvelle application, elle coexistera avec d’autres utilitaires tels que Docs, Slides et Sheets.

L’interface de l’application comprend une section « Aidez-moi à créer une vidéo », où les utilisateurs doivent saisir une invite de texte définissant le type de vidéo qu’ils souhaitent créer. Ils peuvent également ajouter des documents enregistrés dans leur Google Drive pour que l’intelligence artificielle extraie leur contenu et l’utilise pour définir le contenu du clip.

Google Vids génère automatiquement un storyboard qui peut être modifié en réorganisant ou en supprimant les vignettes générées.

Une fois cette étape réalisée, les utilisateurs doivent choisir un modèle. Une fois la vidéo créée, il est possible de la modifier en ajoutant des photos, de la musique ou des vidéos, mais aussi d’enregistrer une narration ou de sélectionner une voix prédéterminée.

Même pour créer un PowerPoint

Google affirme que Vids est conçu pour répondre aux tâches courantes dans les environnements de travail. Par exemple, pour publier les mises à jour d’un projet, présenter de nouvelles idées ou simplifier l’accès à des données spécifiques.

En somme, tout ce qui pourrait être fait avec un PowerPoint peut être remplacé par une vidéo générée avec l’intelligence artificielle.

Mais, vous pourrez aussi éditer manuellement les vidéos… et même enregistrer l’écran de votre ordinateur et télécharger des photos, vidéos et autres supports multimédias.

Il y a aussi un aspect collaboratif. Comme Google Slides, on pourra travailler à plusieurs sur les projets, les annoter et ajouter des commentaires.

Reste à savoir si l’application est suffisamment attractive pour réellement remplacer PowerPoint, Canva ou Slides, et les autres solutions similaires. Quant à sa disponibilité, Google prévoit d’ajouter Vids à Workspace Labs à partir de juin.