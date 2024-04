C’est quoi AirChat, le réseau en pleine ascension aux États-Unis ?

Oubliez Bluesky, Mastodon ou Threads, voilà encore un nouveau réseau social qui entre dans la course : AirChat. Ce dernier a toutefois plusieurs particularités qui méritent notre attention.

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk et le succès de TikTok, le marché des réseaux sociaux semble faire le plein de nouveaux concurrents. Chacun avec son quart d’heure de gloire : Threads, Bluesky ou encore Mastodon.

Le dernier en date est Airchat, mais attention, il s’agit cet fois d’un réseau social avec de nouveaux concepts. Assez intéressant pour que l’on s’intéresse à un petit phénomène qui démarre, une fois n’est pas coutume, dans la silicon valley.

C’est quoi Airchat ?

Airchat est un réseau social qui ressemblerait de loin à un flux Twitter. La grande différence est que le clavier y est strictement interdit. Tous les messages publiés le sont à partir de la voix et du micro de votre smartphone. L’application se charge ensuite de retranscrire ce message à l’écrit.

Le slogan d’Airchat : n’écrivez pas, parlez. N’écoutez pas, lisez.

Cela peut sonner comme un détail, mais ce changement crée toute la différence de Airchat avec les autres réseaux sociaux. Sur Airchat, vous devez un minimum réfléchir à votre message avant de vous lancer, puisque vous allez de voir parler à voix haute et d’une traite. L’objectif est de nourrir des conversations plus intelligentes et moins toxiques que ce que l’on a pu voir croitre, notamment sur X.

Premier jour sur AirChat pic.twitter.com/PeLQuOsTOQ — Cassim Montilla (@NotCassim) April 18, 2024

Ce système permet aussi de transformer Airchat en radio ou en podcast, puisque vous pouvez écouter l’enregistrement audio ayant servi d’origine à la publication.

Le fait d’écouter l’audio du message permet de récupérer l’intonation de l’auteur et donc d’ajouter du contexte. On sait aujourd’hui à quel point un message écrit peut être mal interprété par le lecteur.

Qui est derrière Airchat ?

L’application est créée par une petite équipe chez Woosh inc, autour de deux cofondateurs, Naval Ravikant et Brian Nordgard. Le premier est un entrepreneur assez connu de la silicon valley, il a notamment investi dans Uber, Notion, Twitter ou encore Wish. Le second a été à la tête du développement de Tinder pendant 7 ans.

Comment télécharger et installer Airchat ?

Airchat est pour le moment uniquement disponible à travers un smartphone. L’application est proposée sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store.

Toutefois, l’inscription au réseau social se fait uniquement sur invitation pour le moment.

Une transcription bluffante

Nous avons pu obtenir une invitation et passer quelques heures sur le réseau social. Le premier constat que l’on peut faire est la qualité de la transcription de nos différents messages. On peut voir l’application ajuster en temps réel le message et en quelques secondes arriver jusqu’à une bonne transcription écrite de notre message vocal. L’algorithme gère très bien la ponctuation, ou les éléments de doute à l’oral. Nous avons seulement relevé une faute d’orthographe dans l’écriture d’un prénom sur plusieurs messages en français.

Pour un service aussi jeune, l’application est également de très bonne facture avec une vraie emphase sur la qualité de l’expérience utilisateur. Sur iPhone, le défilement dans son flux utilise le moteur de vibration du smartphone pour donner un retour physique à l’utilisateur. Instinctivement, cela donne envie de ralentir dans le défilement des messages. C’est le genre de petits détails très agréables à l’usage.

Quid de la modération ?

La modération est devenue un sujet clé des réseaux sociaux, surtout en Europe. Dans la FAQ, les développeurs d’Airchat indiquent se reposer sur un système d’automodération de la communauté.

AirChat assure donner la possibilité aux utilisateurs de signaler du contenu malveillant, mais aussi agir directement ce contenu en le supprimant. Les habituels outils de blocage et de mise en sourdine sont également disponibles.

Nous ne supprimons pas de comptes à l’échelle de la plateforme pour un désaccord poli ou pour des raisons politiques, mais nous supprimons des comptes pour harcèlement, usurpation d’identité, comportement grossier et contenu illégal.

Reste à voir si la plateforme pourra vraiment se contenter de ces réponses si sa popularité venait à grandir.

Et les données personnelles ?

AirChat n’intègre pour le moment aucune publicité, mais la question de la récolte des données des utilisateurs se pose tout de même. Notamment pour nourrir l’IA qui sert à la transcription des messages audio. Les développeurs promettent qu’il n’en est rien pour le moment, même si les données audio des utilisateurs sont conservées par l’entreprise.

Le réseau social ne propose aucune indication sur son site officiel ou dans son application sur l’utilisation des données personnelles. Tout cela nous laisse penser que AirChat n’est pas vraiment conforme au RGPD en Europe pour le moment.