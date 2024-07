JO de Paris 2024 : ce que vous devez savoir sur le QR code nécessaire pour circuler

Les Jeux olympiques de 2024 à Paris approchent à grands pas, et avec eux, leur lot de mesures de sécurité. Parmi elles, l'instauration d'un QR code pour accéder à certaines zones pendant la période des JO. Mais à quoi sert ce QR code, et comment l'obtenir ? Pas de panique, on vous explique tout.

Pour profiter des festivités olympiques à Paris en 2024, il vous faudra plus qu’un simple billet d’entrée : un QR code sera nécessaire pour franchir certains périmètres de sécurité. Ce dispositif sera en vigueur dès le 18 juillet 2024, notamment autour de la Seine, où se tiendront les célébrations.

Comment obtenir ce précieux sésame ?

Il suffit de s’inscrire sur la plateforme dédiée, le Pass Jeux, et de justifier d’une « bonne raison » de se rendre dans les zones concernées. Les piétons pourront circuler sans QR code dans les périmètres rouges (voir plus bas), mais les véhicules motorisés devront en être munis.

Pass Jeux JO (QR code) Télécharger gratuitement

Comment fonctionnent les zones dans Paris ?

Les zones de circulation pendant les Jeux olympiques de Paris 2024 sont divisées en trois catégories : la zone grise, la zone rouge et la zone bleue. Chacune de ces zones a des restrictions et des exigences spécifiques pour assurer la sécurité des riverains et des visiteurs.

Dans la zone grise, le périmètre de sécurité Silt (Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme) qui correspond aux abords de la Seine, les piétons et les cyclistes devront être munis d’un QR code pour circuler, tandis que les véhicules motorisés seront interdits, sauf dérogations.

La zone rouge est une zone de sécurité renforcée autour des sites olympiques, où les piétons et cyclistes peuvent circuler librement sans QR code, mais les véhicules motorisés nécessitent un justificatif. Enfin, la zone bleue représente généralement des zones plus éloignées avec des restrictions de circulation moins importantes.

Il est essentiel de bien comprendre ces zones et leurs implications pour se déplacer en toute sécurité et conformément aux réglementations en vigueur pendant l’événement. Les visiteurs et les riverains doivent se tenir informés des consignes et des mises à jour concernant les zones de circulation et les exigences en matière de QR code pour profiter pleinement des Jeux olympiques de Paris 2024.

Comment fonctionne le QR code ?

Le QR code, contraction de « Quick Response Code », est un code-barres en deux dimensions qui peut être lu rapidement par un smartphone ou une autre caméra numérique. Il permet de stocker et de transmettre des informations, comme un lien vers un site web ou, dans le cas des JO 2024, une autorisation de déplacement.

Et pour quand ?

À partir du jeudi 18 juillet, un QR code est nécessaire si vous êtes en voiture ou véhicule motorisé et que vous souhaitez accéder à un périmètre « rouge », autour des sites de compétition. Avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, ces périmètres en rouge sont principalement situés autour de la Seine, comme indiqué sur la carte ci-dessus.