Google Maps reprend une fonctionnalité phare de Waze

Si Waze a été racheté par Google en 2013, l'application de navigation conservait quelques exclusivités, comme la possibilité de remonter des perturbations (travaux, accidents, bouchons, radars, etc). Plus maintenant, puisque nous nous sommes rendu compte que Google Maps en profitait désormais sur sa dernière mise à jour.

Dans le domaine des applications de navigation, trois poids lourds s’accaparent la quasi-totalité du marché : Apple Plans, Google Maps et Waze. Si ce dernier a été racheté par Google en 2013, l’application gardait son pré carré, avec notamment une partie collaborative.

Cette dernière donnait aux usagers la possibilité de remonter des aléas de circulation (accident, bouchons, travaux, radars, etc), à l’inverse de Maps… Jusqu’à la version 11.134.0104 de l’application de Google, qui a fait apparaître cette fonction.

Un menu dédié

Dans l’écran de navigation, un onglet à droite orné d’une bulle vous permet d’accéder à ce nouveau menu, où vous pourrez signaler un accident, un radar mobile, un bouchon, une zone de travaux, une voie fermée, un véhicule arrêté ou un objet sur la route. Comme Waze, donc.

Google Maps // Source : Frandroid Google Maps // Source : Frandroid

Votre signalement s’affichera ensuite sur la carte, de quoi prévenir les autres utilisateurs et l’algorithme, qui pourra ensuite calculer encore plus efficacement les itinéraires les plus rapides et l’estimation d’heure d’arrivée.

La version sur laquelle est arrivée cette nouvelle fonctionnalité, la 11.134.0104, est accessible en bêta en France, et devrait donc bientôt arriver pour l’ensemble des utilisateurs. Si Waze perd l’exclusivité de cette fonctionnalité phare, elle garde encore quelques atouts, comme la possibilité de planifier un trajet ou le guidage vocal personnalisable.

