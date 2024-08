Votre timeline Instagram va devenir plus tape-à-l’œil

Devenu incontournable ces dernières années, Instagram restait à la traîne question retouche des photos. Heureusement, l’app permet enfin de rajouter du texte et d’autres éléments à ses publications.

Des outils d’ajout de textes et de photos ont fait leur arrivée sur Instagram // Source : Instagram

Il aura fallu qu’Instagram atteigne le vénérable âge de quasi 14 ans pour enfin ajouter cette fonctionnalité de base. Dans un communiqué paru le 27 aout 2024, relayé par The Verge, Meta a annoncé le déploiement de nouveaux outils pour « personnaliser votre contenu ». Concrètement, cela signifie qu’il sera enfin possible de rajouter du texte à vos publications.

Jusqu’ici, il était possible d’ajouter du texte en surimpression dans les stories, mais pas encore dans les publications « classiques » d’Instagram. Cet oubli est désormais corrigé. Ce changement bienvenu ne fait que mettre la plateforme au niveau des autres applications de retouche photo puisqu’en réalité de très nombreux utilisateurs et utilisatrices ajoutaient déjà du texte via une app tierce avant de partager leurs photos sur le réseau de Meta. Une étape qui ne sera donc plus nécessaire.

Pour ajouter du texte à vos photos de carrousel, rien de bien sorcier. Opérez votre sélection photo, puis sur l’écran d’édition (qui propose les musiques, les filtres, etc.) appuyez sur le bouton « Aa » en haut à droite. Vous pourrez alors laisser parler votre plume et même choisir parmi une collection de couleurs et de polices différentes.

Ajoutez du texte (et des photos) à ses photos n’a rien de compliqué // Source : Corentin Béchade pour Frandroid

Autre nouveauté, vous pouvez également ajouter une seconde photo en surimpression de la première. Sur le même écran d’édition, il suffit d’appuyer sur le bouton présentant un paysage et le deuxième cliché viendra s’imprimer sur le premier. En quelques clics, vous pouvez changer la forme de ce « stickers » pour présenter votre photo sous forme de cœur, d’étoile ou de rond. De quoi donner quelques idées aux plus créatifs et créatives.

Polices (de caractère) partout

La collection de nouvelles polices d’écriture est aussi disponible pour les stories qui héritent également d’outils d’animation pour le texte histoire de faire ressortir un peu mieux vos contenus.

Couplés à la limite de 20 photos récemment mises en place, ces outils devraient surtout permettre à celles et ceux qui se servent d’Instagram comme une plateforme d’influence de sortir un peu plus du lot. Cela signifie aussi que la timeline Instagram risque d’être rapidement remplie de carrousels débordant de photos-cœurs et de polices clinquantes. Que cela vous plaise ou non !