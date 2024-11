Signal s’attaque à Zoom et Teams avec cette nouvelle mise à jour

Signal met l’accent sur les appels vidéos avec de nouvelles fonctionnalités plus que bienvenues. Au programme : création de liens de conversation, système de queue et plus encore.

Vous ne rêvez pas : il s’agit bien d’une conversation vidéo sur Signal // Source : Signal

Choisir le bon service de messagerie instantanée pour échanger avec ses proches et ses collègues n’est pas une chose aisée. Si l’on est sûr de retrouver presque tout son entourage sur Messenger ou WhatsApp, d’autres applications comme Telegram ont de très bons arguments à faire valoir. Signal, nettement moins populaire, fait partie de ces outsiders qui ne cessent de nous impressionner, autant par leurs ambitions que par la qualité de leurs prestations.

Et des prestations, Signal vient d’en gagner quelques-unes. En effet, comme l’expliquent ses créateurs dans un billet de blog, les appels vidéos connaissent plusieurs améliorations et nouveautés, notamment avec l’arrivée d’un nouvel onglet baptisé « Appels ».

En naviguant dans ce dernier, on a désormais accès au journal d’appel, mais aussi à un nouvel outil permettant de créer un lien d’invitation. Comme sur Meet, Zoom ou encore Teams, celui-ci permet d’inviter des personnes à rejoindre un appel vidéo, ce qui permet d’outrepasser la création d’un groupe de conversation avec tous les utilisateurs concernés. Une tâche qui peut rapidement devenir fastidieuse quand ces derniers sont nombreux.

La création de lien reste très simple tout en offrant quelques options, dont la possibilité d’accepter ou non l’arrivée d’un nouveau participant // Source : Signal

Lors de la création d’un appel, il est possible de le nommer, de choisir si les utilisateurs pourront le rejoindre avec ou sans l’accord de l’administrateur, et bien entendu de partager ce nouveau lien via Signal ou d’autres plateformes. Celui-ci pourra par ailleurs être réutilisable indéfiniment, permettant ainsi d’avoir un lieu de conversation récurrent pour les réunions de travail ou les échanges entre proches.

Un air de déjà-vu qui aura de quoi plaire au plus grand nombre

Signal a par ailleurs ajouté une fonctionnalité de queue, permettant aux participants de lever une main virtuelle pour pouvoir poser des questions. Si vous avez une impression de déjà-vu, c’est normal : on s’attaque ici une fois de plus à ce que Meet et consorts proposent depuis quelques années déjà.

Dans le même ordre d’idée, les applications desktop de Signal intègrent une option pour modifier l’arrangement des conversations. On peut ainsi passer d’une vue en grille, avec une barre latérale, ou bien en mettant en avant le participant étant en train de parler.

Enfin, les utilisateurs peuvent réagir en pleine conversation avec des emojis. « Si un nombre suffisant de personnes partagent la même réaction dans un court laps de temps, vous verrez un emoji amusant jaillir et exploser », précise Signal. Pas sûr que cela plaise aux managers les plus rabat-joie, et cette fonctionnalité s’adressera davantage aux groupes entre amis et en famille.

Qui a dit que Signal n’était pas fun ? // Source : Signal

Si les développeurs semblent avoir très bien révisé leur copie, il est difficile de savoir si leur application sera capable d’intéresser les très nombreux utilisateurs et entreprises déjà habitués à une concurrence très bien installée. Comme pour son aspect messagerie instantanée, elle a affaire à des cadors qu’il sera difficile de déloger.

Si vous souhaitez tester ces nouveautés, vous pouvez le faire dès à présent. Signal est en train de les déployer sur iOS, Android et desktops, et si vous n’avez toujours pas reçu la mise à jour, elle devrait arriver sous peu.