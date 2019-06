Grâce à l’application Doyouno, trouver des plombiers, des serruriers ou des électriciens de confiance devient bien plus facile.

Devenir adulte n’est pas une partie de plaisir. Ce lent processus inclut notamment le fait de devoir gérer certains aléas du quotidien et parmi ces imprévus on trouve, entre autres, les problèmes domestiques de plomberie, d’électricité ou de serrure.

Heureusement, le monde regorge de professionnels compétents et honnêtes qui viendront faire les réparations chez vous pour un prix juste. Hélas, il y a aussi les autres. Ceux qui n’hésitent pas à profiter de la naïveté des bonnes poires dans mon genre pour leur extorquer une somme astronomique.

À titre personnel, je n’ai jamais été victime de ces arnaqueurs, mais de très nombreuses mésaventures contées par mes proches ont instillé en moi une peur insidieuse : celle de me faire berner comme le dernier des candides.

C’est là qu’intervient l’application Doyouno. Celle-ci liste plusieurs types de professionnels (plombier, peintre, électricien…). Il vous suffit d’indiquer la nature du profil recherché et votre ville.

Réduisez les risques d'arnaque

Les avis sont vérifiés par la plateforme avant d'être publiés

La plateforme va alors afficher plusieurs contacts et vous pourrez à chaque fois consulter la note qui lui est attribuée, mais aussi les différents avis laissés par des particuliers afin de vous faire une bonne idée du sérieux de la personne que vous vous apprêtez à appeler.

Avis vérifiés

Et là, je sais que d’aucuns feront remarquer que les services basés sur les avis de la communauté peuvent facilement se laisser submerger par de faux commentaires. Eh oui il suffirait qu’un réparateur ouvre un compte factice pour encenser son efficacité et blâmer ses concurrents.

Mais les équipes de Doyouno ne publient pas un avis sans l’avoir vérifié au préalable. Elles appellent donc la personne qui vient de poster un commentaire pour lui poser des questions et s’assurer de l’honnêteté de la critique.

J’ai pu moi-même en être témoin après avoir laissé un avis sur un plombier très efficace passé faire des réparations chez moi il y a quelque temps de cela. Doyouno n’est heureusement pas une application que je dois utiliser fréquemment, mais elle est bien pratique à avoir sur son smartphone en cas de pépin.

Enfin, pour être tout à fait transparent, jusqu’ici, c’est toujours le propriétaire de mon logement qui a avancé les frais de réparation. Mais n’ayant pas de dent contre lui, je m’en voudrais s’il se retrouvait à débourser une somme faramineuse pour un interrupteur en panne.

Peut-être lira-t-il cet article et me fera-t-il une réduction sur mon prochain loyer pour récompenser ma bonne foi… Je sais que cet appel du pied éhonté ne fonctionnera pas. Il me faut me tourner vers d’autres solutions pour bien gérer mon budget.