Facebook travaille sur un thème sombre pour son application mobile.

Le design des applications, c’est comme les vêtements : la mode permet de dessiner des tendances suivies par les créateurs. Indubitablement la tendance de 2019 est l’abondance de thème sombre pour les applications mobiles, au point que Android Q et iOS 13 le proposeront nativement.

Facebook est l’un des géants du secteur qui ne s’y était pas encore mis pour son application principale. Alors que le thème sombre est déjà proposé dans Messenger, le travail pour ce mode avec l’application Facebook semble tout juste commencer.

C’est une nouvelle fois à Jane Manchun Wong que l’on doit cette découverte, spécialiste pour décortiquer les applications et partager certains projets sur Twitter. Elle a découvert des fichiers pointant vers un thème sombre avec la version 5 de l’application Facebook.

Facebook is working on Dark Mode for mobile

I wrote a blog about this: https://t.co/X5tAZuIlPz

Tip @Techmeme pic.twitter.com/w3vYpRgxUY

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 12, 2019