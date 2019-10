Lancé il y a désormais 4 ans sur iPad, Duet Display permettait de transformer une ardoise Apple en écran secondaire pour Mac ou PC. Une idée reprise récemment par Apple itself au travers de la fonctionnalité « Sidecar » du très attendu macOS Catalina. On apprend cette semaine que l’application arrive enfin sur Android… avec un concept inchangé et toujours aussi efficace.

Proposé à 21,99 euros sur Google Play (et à 10,99 euros en ce moment), Duet Display fait donc son entrée sur Android quatre ans après avoir débarqué sur iOS. Cette application permet de transformer la majorité des tablettes actuelles en moniteur secondaire pour Mac ou PC. Pour ce faire, l’application doit être installée sur l’ordinateur cible et être lancée sur l’appareil Android destiné à servir de deuxième écran.

Fait amusant, la démarche peut aussi s’étendre à de nombreux Chromebook (les modèles récents supportent en effet les applications Android), afin de transformer un terminal Chrome OS en moniteur additionnel pour ordinateur sous macOS ou Windows.

Fonctionnalités tactiles maintenue et connexion par USB-C ou sans-fil

Comme l’indique Liliputing, Duet peut fonctionner de deux façons : en raccordant la tablette à l’ordinateur via un cordon USB Type-C, ou en passant par une connexion sans-fil. Dans les deux cas, les développeurs de l’application promettent une absence de lag et un rafraîchissement campé à 60 FPS.

A noter que si un écran secondaire classique est déjà raccordé à l’ordinateur, Duet Display permet à une tablette de servir de troisième écran. L’appli a par ailleurs le mérite de ne pas couper les fonctionnalités tactiles de cette dernière, il est donc possible d’interagir du bout du doigt avec les applications macOS ou avec Windows 10.

Outre la pertinence de s’ouvrir à un plus large public en débarquant sur Android, Duet Display voit surtout cette ouverture comme un moyen de continuer à exister alors que la prochaine version de macOS (attendue en octobre) apportera une fonctionnalité qui permet justement d’utiliser un iPad en guise d’écran secondaire pour Mac. Cette fonctionnalité, baptisée « Sidecar » et annoncée par Apple lors de sa dernière WWDC, risque en effet de vampiriser les ventes de Duet Display sur iOS / ipadOS.

Une situation qui profite en l’état aux utilisateurs de tablettes Android, en dépit d’un marché relativement moribond.