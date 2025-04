WhatsApp va considérablement améliorer l’expérience des appels en visio

Plus populaire que jamais, WhatsApp va gagner une nouvelle fonctionnalité indispensable : la possibilité de passer des appels vidéos directement depuis la version web de l’application. De quoi simplifier la vie des utilisateurs et utilisatrices.

Crédit : WhatsApp

Si vous passez votre journée devant un ordinateur, vous utilisez peut-être la version web de WhatsApp. Clone de l’application de discussion bien connue, ce logiciel tourne directement au sein d’un navigateur et permet de répondre à ses messages depuis le confort de son clavier d’ordinateur.

Malheureusement, le service ne dispose pas d’options pour passer des coups de fil ou des appels en visios… pour le moment. D’après WABetaInfo, cela devrait changer très bientôt.

Une nouveauté encore en développement

Le site spécialisé dans les nouveautés relatives à l’app de discussion instantanée a déterré une capture d’écran montrant l’option pour passer des appels directement intégrés à la version web du client WhatsApp.

Pour le moment, cette nouveauté est encore en développement et n’apparaît nulle part sur l’interface web de l’application mais WABetaInfo affirme que cette nouveauté devrait bientôt arriver chez tout le monde.

Crédit : WABetaInfo

Si les appels depuis les applications PC (Mac et Windows) étaient déjà disponibles depuis quelques années, l’interface web n’avait, elle, pas eu le droit à ces nouveautés, faisant de ce service le parent pauvre de la galaxie WhatsApp. Un oubli d’autant plus regrettable pour les utilisateurs Linux qui n’ont pas d’autres choix que de passer par le site pour synchroniser leur message sur leurs ordinateurs.

Des appels en visio plus agréables

En ouvrant la possibilité pour tous et toutes de passer des coups de fil depuis l’appli web, WhatsApp a la capacité de considérablement améliorer la qualité des appels en visio. Il sera effectivement possible de passer par une webcam ou des outils de visioconférence dédiés (éliminant le problème de l’angle de vue peu flatteur du module photo frontale des smartphones), d’envoyer des messages plus facilement et de voir les frimousses de tout le monde en grand. Et ce, quel que soit l’appareil utilisé.

Ce faisant, WhatsApp va devenir aussi facile d’accès et d’utilisation que Google Meet ou Microsoft Teams, les deux solutions concurrentes pensées pour un usage pro. Le service de discussion de Meta continue donc sa mue pour devenir une application tout en un capable de répondre aux besoins des particuliers comme des pros avec une palanquée de fonctionnalités plus ou moins avancées discrètement embarquées dans une interface à l’allure simple.