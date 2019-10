Qui veut retrouver la TV française sur Amazon ? C'est désormais possible avec le lancement en France de Channels, le service de Prime Video qui se pose en concurrent direct de Molotov TV.

La nouvelle guerre de la télévision est à voir du côté des services de vidéo. L’emprise de Netflix est de plus en plus menacée par l’arrivée sur le marché de nouveaux acteurs comme Apple TV+ ou Disney+.

Bien que populaire aux États-Unis, le service Amazon Prime Video n’est pas des plus plébiscités en France. Pour trouver un nouvel élan, il a désormais lancé le service Channels.

Channel d’Amazon Prime Video est disponible en France

Comme le précise La Tribune, Amazon a réussi à s’allier en France à de nombreux créateurs ou distributeurs de contenus importants comme le groupe TF1 ou M6. Avec Channels, il vous est désormais possible de retrouver des « abonnements dans l’abonnement » afin de réunir tous vos contenus favoris sur une seule et même plateforme : Prime Video.

Ainsi, les programmes des chaînes MGM, StarzPlay, TFOU Max Action Max ou encore Canal J et Tiji sont désormais disponibles… moyennant finances. Un nouveau micro-abonnement entre 1,99 et 9,99 euros se rajoute à celui, classique, du service Amazon Prime, pour profiter de contenus tels que la série The Handmaid’s Tale ou le kitchissime film Waterworld.

Les ambitions de Channels ne sont pas sans rappeler celles de Molotov TV, qui a toujours eu pour but de réunir les contenus de plusieurs producteurs français sous un seul et même toit. Il propose lui aussi des formules d’abonnement pour accéder aux mêmes types de contenus.

Pourtant, Molotov a toujours subi les pics des grands groupes comme TF1 et M6, qui cherchent à alourdir la facture d’accès à leurs services depuis bien des lunes. Il semble qu’un aussi grand acteur qu’Amazon, avec un chéquier certes plus fourni, ait moins de soucis face à cela… du moins, pour le moment.