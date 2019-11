Des onglets vidéo ou encore marketplace peuvent apparaître sur votre application Facebook sur mobile. Mais si vous n'êtes pas intéressé ? Facebook va enfin vous laisser personnaliser entièrement ces options.

Le réseau social Facebook cherche à reconquérir la confiance et la bonne volonté de ses utilisateurs. On peut notamment le voir dans sa nouvelle attention portée sur la sécurité, mais pas que.

Les fonctionnalités doivent aussi être là. Cherchant à devenir centrale sur le web, la plateforme a créé de nouveaux outils comme une plateforme de revente d’occasion ou encore un service de rencontre… mais peut-être au détriment de son expérience utilisateur.

Plus de personnalisation sur mobile

Cela va changer. Une nouvelle mise à jour de son application mobile, déjà déployée sur iOS et en cours de déploiement sur Android, va vous permettre de personnaliser comme vous le souhaitez les éléments de la barre de menu du haut (voir image de une).

Un appui long sur l’un des éléments du menu vous permet de retrouver ces options. Actuellement, certains utilisateurs peuvent mettre en sourdine les points rouges de notification. À terme, il vous sera tout simplement possible de choisir les éléments s’affichant dans cette barre (activer/désactiver l’onglet vidéo, revente, etc), pour n’avoir que ce que vous utilisez vraiment.

Facebook tente le respect

Il s’agit-là d’une belle avancée pour Facebook, un service qui a plutôt tendance à pousser ses services devant vos yeux sans autre forme de procès. Le fait est que la stratégie du réseau social a souvent été de vous piéger afin de vous faire consulter ses nouveaux services, plutôt que de vous convaincre de les utiliser.

Le point rouge était central dans cette stratégie, et Facebook l’a enlevé. Ne reste donc plus que la possibilité de pouvoir tout simplement cacher ces services inutiles pour vous, ce qui est en déploiement. On sent dans cette démarche une envie de montrer un peu de respect envers les utilisateurs, bien qu’il ne s’agisse que du minimum vital.

Dans l’absolu, on préférerait toujours plus d’options pour restreindre un maximum l’usage de nos données par le service.