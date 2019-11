Instagram voudrait s'inspirer de TikTok pour offrir une nouvelle fonction d'édition vidéo pour les stories.

Malgré son énorme succès, Instagram est aussi connu pour avoir copié des fonctionnalités de Snapchat afin d’attirer plus d’utilisateurs. Désormais, la nouvelle cible de l’application appartenant à Facebook s’appelle TikTok.

Pour rappel, TikTok est un réseau social mobile extrêmement populaire auprès des jeunes utilisateurs dont le concept est de poster des vidéos. Sur l’application, il est d’ailleurs possible d’éditer les contenus avant de les publier afin d’y ajouter une touche d’originalité et de faire preuve de plus de créativité.

Or c’es justement ces fonctions d’éditions qu’Instagram voudrait intégrer sur sa plateforme comme l’a remarqué Jane Manchun Wong, habituée à dévoiler en avance les nouveautés en test sur les applications mobiles.

Instagram is working on Scenes, a TikTok-like video editing/remixing tool for Stories

Other users will be able to remix your "Scenes" if your account is public

You are given music, video speed, timer, AR Effect, etc to edit each clip

This feature is previously known as Clips pic.twitter.com/5y1DGACFis

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 12, 2019