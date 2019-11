Déménager, c’est super excitant, mais il y a tellement trucs à faire qu’on ne peut pas penser à tout. Alors je laisse une application le faire à ma place : CoolMove.

L’année prochaine, ma moitié et moi, nous avons l’intention de déménager. Et j’avoue que je ne suis pas super enthousiaste à l’idée de devoir organiser les cartons, les courriers à l’administration, et toutes sortes d’autres démarches franchement ennuyeuses que j’ai donc tendance à reporter au lendemain. Puis au surlendemain. Après tout, pourquoi faire aujourd’hui ce qu’on peut faire plus tard, dit l’adage. Ou est-ce l’inverse ? Je me perds déjà.

C’est là que CoolMove entre en jeu. Fraîchement lancée par l’entreprise française Cool Raoul, l’application m’a tapé dans l’œil quand un ami, qui connaît les fondateurs, m’en a parlé il y a quelques semaines. Le timing était parfait. Pour faire simple, l’ambition de Cool Raoul, c’est de vous « simplifier toutes les tâches des grandes étapes de la vie » indique le communiqué de presse. La première application est CoolMove, qui s’intéresse donc au déménagement. En deux mots, c’est un gestionnaire de tâches pour votre déménagement.

Par défaut, l’application vous conseille une grosse dizaine de tâches à réaliser. Certaines sont indispensables, comme prévenir votre futur ancien propriétaire, d’autres recommandées, comme transférer votre abonnement internet, et enfin quelques-unes en option, comme louer un camion de déménagement. Vous pouvez bien évidemment ajouter des tâches personnalisées à la main. L’application trouve surtout sa valeur ajoutée sur les conseils qu’elle donne pour chaque tâche, avec un rappel des obligations et délais légaux quand c’est nécessaire.

Saviez-vous par exemple qu’il fallait prévenir votre propriétaire 3 mois avant votre départ, et par courrier recommandé ? Maintenant oui. Vous avez également des astuces pour faire correctement vos cartons et toutes sortes d’autres choses. Quand c’est nécessaire, l’application vous renvoie vers des services tiers. Si vous y faites appel, Cool Raoul est susceptible de toucher une commission, c’est ainsi que l’entreprise gagne sa vie et peut rester gratuite.

Si vous ne savez pas encore où vous allez emménager, CoolMove agrège également plusieurs offres d’agences immobilières en ligne que vous pourrez sauvegarder ou mettre au rebut d’un swipe à gauche ou à droite, comme une célèbre application de rencontre. C’est assez sympa dans l’idée, mais pas toujours très fonctionnel.

C’est d’ailleurs le problème de l’application : on sent qu’elle est encore jeune. Si l’essentiel est là, des bugs subsistent, et les menus pourraient être un peu mieux pensés. Reste que si vous avez l’intention de déménager, nul de doute que cela vous facilitera la tâche. Enfin, les tâches.