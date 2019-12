Sur Google Photos, envoyer un cliché de votre plus belle pâtisserie à votre grand-mère ne requiert désormais pas plus de trois clics. Google vient en effet de simplifier drastiquement le processus de partage de photos sur sa plateforme.

Google Photos s’arme d’une nouvelle fonctionnalité de messagerie privée. Le service, qui permettait déjà le partage de photos au travers d’albums ou de bibliothèques partagés permet désormais d’envoyer des photos individuelles à des proches ou des contacts sans sortir de l’application. Mieux, l’opération se fait très simplement et ne requiert pas plus de trois clics. Les photos (et vidéos) reçues par ce biais peuvent enfin être sauvegardées dans la propre galerie du destinataire.

Un déploiement prévu en courant de semaine prochaine

Dans son communiqué explicatif, Google indique avoir voulu simplifier drastiquement le partage de photos et vidéos sans pour autant remplacer les services de messagerie « traditionnels » employés par les utilisateurs de sa plateforme Google Photos. Le groupe précise toutefois qu’il est tout à fait possible de liker ou de commenter les contenus partagés par ce nouveau biais.

En l’état, et comme vous pouvez le constater sur le GIF ci-dessus, l’opération se fait en trois clics. Une fois la photo désirée ouverte, il suffit de cliquer sur la touche de partage pour accéder au sous-menu « Envoyer dans Google Photos ». Il ne reste alors plus qu’à cliquer sur un profil pour accéder à une conversation et envoyer ladite photo. Bien entendu, cette fonctionnalité requiert que vos proches utilisent Google Photos. Sans cela, il faudra se rabattre sur les messageries classiques.

En proposant cette nouveauté, Google cherche avant tout à proposer une fonctionnalité plus souple aux utilisateurs de Google Photos que la création (un peu plus laborieuse) d’un album partagé, par exemple. Le concept ressemble par conséquent beaucoup à ce que l’on peut faire depuis longtemps avec des services comme Messenger.

Toujours dans son communiqué, Google indique que cette nouvelle fonctionnalité dédiée aux partages arrivera sur l’application Google Photos en cours de semaine prochaine. Il ne nous reste donc plus qu’à attendre une mise à jour.

