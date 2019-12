Sundar Pichai était déjà président-directeur général de Google depuis le 10 août 2015 à la suite de la restructuration de Google et la création de la nouvelle société Alphabet. Il sera désormais CEO (équivalent de PDG aux Etats-Unis) d’Alphabet Inc..

Cette annonce a été publié sur le blog officiel de Google dans une lettre signée par les deux co-fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin.

Aujourd’hui, en 2019, si Google était une personne, ce serait un jeune adulte de 21 ans et il serait temps de partir. Bien que ce fut un immense privilège d’être profondément impliqué dans la gestion quotidienne de l’entreprise depuis si longtemps, nous croyons qu’il est temps d’assumer le rôle de parents fiers d’offrir des conseils et de l’amour (…)

Avec le groupe Alphabet maintenant bien établi, et Google et les autres paris qui fonctionnent efficacement en tant qu’entreprises indépendantes, c’est le moment pour simplifier notre structure de gestion. Nous n’avons jamais été du genre à nous accrocher à des postes de direction lorsque nous pensons qu’il y a une meilleure façon de diriger l’entreprise. Et Alphabet et Google n’ont plus besoin de deux PDG et d’un président. À l’avenir, Sundar Pichai sera le PDG de Google et d’Alphabet. Il sera responsable de la direction de Google et de la gestion de l’investissement d’Alphabet dans notre portefeuille des autres paris. Nous sommes profondément attachés à Google et Alphabet, et resterons activement impliqués en tant que membres du conseil d’administration, actionnaires et co-fondateurs. De plus, nous avons l’intention de continuer à parler régulièrement avec Sundar, surtout sur des sujets qui nous passionnent !