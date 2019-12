L’application Termius est la killer app de tout ceux qui veulent accéder à des serveurs en SSH depuis un PC, un Mac ou un appareil mobile !

Vous faites quoi le week-end ? Moi je m’occupe de mon serveur perso qui me permet d’héberger, entre autres, mon gestionnaire de mots de passe open source et gratuit.

Pour administrer ce genre de serveur, il faut se connecter en SSH et utiliser des lignes de commande, interface que l’on atteint grâce à un client SSH. C’est justement ce que je veux recommander aujourd’hui, Termius est rapidement devenu un must-have pour ce genre de tâches.

C’est aussi avec cette application que je gère mon Raspberry Pi à distance.

Une interface simple

Pas besoin de réinventer la roue pour être efficace. Termius propose avant tout une interface moderne qui permet d’enregistrer les identifiants de son serveur, pour se connecter en un seul clic. Termius fait office de trousseau de clés pour les stocker des clés de chiffrement.

Ce n’est pas tout évidemment, l’application a été pensée pour l’utilisation d’un terminal, et propose un clavier optimisé pour les lignes de commande. On retrouve notamment des touches bien pratiques comme la touche « Tab » qui permet de compléter facilement des commandes.

Ce clavier est configurable avec ses raccourcis favoris facilement accessibles. Ce n’est pas le seul élément configurable, Termius intègre un système de thèmes et un mode sombre ou clair selon votre préférence.

Une application universelle

Termius est une application gratuite et sans publicités disponible sur Android et iOS, mais aussi sur Windows (et même sur le Microsoft Store de Windows), mac OS et Linux.

Termius - SSH/SFTP and Telnet client Télécharger gratuitement Termius est un client SSH/SFTP et Telnet très complet. L'application est disponible sur Android et iOS, mais aussi sur Windows, macOS et... 3 raisons de télécharger cette application Disponible sur toutes les plateformes

Interface moderne et pratique

Version gratuite sans publicités

Pour un amateur éclairé comme moi, la version gratuite est amplement suffisante. L’application propose un abonnement payant permettant de débloquer des fonctions très intéressantes comme l’auto-complétion, la gestion du SFTP ou encore la synchronisation entre les appareils.