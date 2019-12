L’app de la semaine : mon écran de veille me fait briller en société

Did You Know? est une application Android qui vous permet d'élargir votre culture générale en affichant des anecdotes en tout genre. Vous pouvez même faire en sorte que celles-ci apparaissent aléatoirement sur votre écran de veille.

J’adore les anecdotes inutiles. Correction : j’en raffole ! D’ailleurs, il me semble bien que je le précise dans ma description sous les articles que je signe. Mais si vous savez, le petit encadré en bas de page que personne ne lit, à côté de ma trombine au sourire décontracté . Bref, je digresse. Là où je voulais en venir, c’est que je suis particulièrement friand des petites informations qui me font croire que je vais me coucher moins bête à la fin de la journée. Cette semaine, dans un moment d’ennui, je suis allé regarder dans le Play Store s’il n’existait pas une application capable d’assouvir cette soif de connaissances. C’est ainsi que je suis tombé sur Did You Know?.

Pas besoin d’avoir lu toutes les œuvres de Shakespeare en version originale pour comprendre que cela signifie « Le saviez-vous ? » en anglais. Cette application a un concept très simple : dès que vous l’ouvrez, elle affiche une petite anecdote au hasard afin d’élargir votre culture générale et apprendre que le Japon et la Russie n’ont jamais signé de traité de paix formel depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, que Mickey Mouse s’appelle Topolino en Italie ou que la plus longue durée de vol jamais enregistrée pour un poulet est de 13 secondes.

Culture du doute oblige, vous n’êtes pas obligé de prendre toutes ces informations pour argent comptant et, afin d’en connaître toutes les subtilités, vous pouvez utiliser la fonctionnalité « Google This Fact » qui lance la requête Google idoine. Je vous conseille d’ailleurs d’en abuser, la plupart des anecdotes méritent quelques recherches supplémentaires pour être bien maîtrisées.

Une option permet d’apprendre un fait historique correspondant à la date du jour et vous pouvez aussi appuyer sur le bouton « Show Later » pour fermer l’application tout en en vous assurant que la dernière anecdote affichée le sera toujours à la prochaine ouverture de l’application. La touche « Got it », elle, permet de passer à l’anecdote suivante.

Si le design gagnerait à se moderniser, j’apprécie le fait que Did You Know? fonctionne même hors connexion. L’application est en anglais, mais un bouton propulsé par Yandex permet de profiter d’une traduction automatique en français.

Écran de veille

Vous pouvez évidemment choisir vos centres d’intérêt préférés et, si les publicités vous gênent, vous pouvez aussi débourser 99 centimes pour vous en débarrasser.

Toutefois, la grande particularité de cette application est d’afficher des anecdotes de manière aléatoire sur votre écran verrouillé. À vous de paramétrer le nombre maximal d’informations que vous souhaitez voir apparaître chaque jour sur votre écran de veille ainsi que la période de la journée pendant laquelle vous souhaitez être instruits.

Personnellement, je ne pense pas laisser cette option tout le temps activée, mais pour l’instant je la trouve vraiment rigolote et très peu gênante quand elle est bien dosée. Je dois cependant admettre qu’au cours des dernières 24 heures, je n’en ai reçu aucune sur mon écran de veille. Je ne sais pas si c’est dû à un bug ou si c’est un comportement normal. En soi ce n’est pas très grave, je peux toujours aller sur l’application moi-même pour emmagasiner encore plus de savoir inutile à déblatérer au cours de ma prochaine soirée mondaine.