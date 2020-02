Comment Snapchat va transformer son contenu pour survivre à TikTok

Utilisée quotidiennement par plus de 218 millions de personnes, Snapchat prépare une grosse refonte de son design. La Snap Map et les médias sont à l'honneur.

Adulée ou détestée, Snapchat fait partie de ces applications qui ne laissent personne indifférent. Le petit fantôme séduit particulièrement les jeunes. Selon une étude Born Social pour l’Agence Heaven, c’est l’application la plus utilisée par les moins de 13 ans loin devant ses concurrents.

Mais Tik Tok est arrivé et gagne le cœur de ce public particulièrement volatile. Fruit du hasard ou réaction directe, Snapchat teste actuellement une refonte importante de son design sur Android et iOS.

Snap Map et contenus originaux

Inutile de chercher un quelconque changement sur votre application. Pour le moment, Snapchat réserve sa nouvelle interface à une poignée d’utilisateurs. The Verge a récupéré des captures d’écran illustrant les principaux changements prévus.

Numéro 1 : l’interface passe de trois à cinq écrans. À l’heure actuelle la page principale permet de prendre des photos et vidéos. Un balayage vers la droite donne accès au chat, un balayage vers la gauche nous mène vers Discover (stories éphémères de créateurs, médias, influenceurs etc.).

Sur la nouvelle version, Discover devient Community et reste à droite de l’appareil photo. A gauche on trouve toujours les fonctions de chat. Plus à gauche, Snapchat a ajouté une nouvelle section. Un balayage vers la droite depuis Chat donne accès à Snap Map (carte de localisation de vos amis), auparavant accessible depuis l’appareil photo (balayage vers le bas).

Tout à droite on trouve une nouvelle section dédiée aux créations originales. Pour plus de facilité (ironie) Snapchat a baptisé cette section Discover. Positionnée à droite de Community (l’ancien Discover, vous suivez ?), elle regroupe des contenus originaux comme des séries ou des programmes de type télé-réalité.

Pour mieux se retrouver dans ces nombreuses sections, Snapchat a intégré une barre de navigation en bas de l’écran. L’utilisateur peut également l’exploiter pour passer directement d’une section à l’autre sans avoir à balayer plusieurs fois.

Cap sur l’info

En plus de ces nouveautés, Snapchat teste une section baptisée « Happening Now » (en ce moment). Elle regroupe de l’information sous forme de breaking news, du format court donc. Les médias sont choisis selon leur fiabilité afin d’éviter les déboires de Facebook ou Twitter, accusés de favoriser la diffusion de fake news. L’idée est d’apporter de l’information fiable et vérifiée en misant sur des partenaires de renom. The Verge explique avoir vu des titres comme NowThis, The Wall Street Journal et le Washington Post. Snapchat explique :

Nous commençons tout juste à explorer comment pourrait évoluer l’offre d’informations sur Snapchat. Nous travaillons avec une poignée de partenaires et testons cette fonction sur un petit pourcentage d’utilisateurs aux Etats-Unis. Nous n’avons pas d’autres détails à communiquer pour le moment.

Quoi qu’il en soit, les équipes de Snapchat semblent déterminées à se renouveler. L’entreprise n’a toujours pas trouvé de modèle économique stable puisque tout est gratuit sur Snapchat. Et si son salut passait par l’information ?