Spotify veut aussi son assistant vocal, aussi inutile soit-il

Spotify travaille sur sa propre commande vocale « hey Spotify ». Ses limitations sont néanmoins trop nombreuses pour la rendre vraiment intéressante.

Jane Manchun Wong, spécialiste du reverse-engineering, révèle très régulièrement sur Twitter des fonctionnalités à venir dans nos applications préférées. L’une de ses dernières découvertes concerne Spotify, mais laisse plutôt perplexe.

« Hey Spotify, change de musique »

En fouillant dans le code source du service de streaming musical, la jeune ingénieure a découvert une fonctionnalité de contrôle vocal baptisée « Hey Spotify ». Ce mot-clé permet de déclencher un assistant vocal pour gérer ses playlists.

Cela devrait permettre de lancer l’écoute d’une musique sans toucher son smartphone, juste en prononçant le nom d’un artiste, d’une chanson ou d’une playlist. Autant dire que cette fonction pourrait se montrer très pratique lorsqu’on a les mains sales, occupées, ou que son smartphone est enfoui au fond d’un sac. Sauf que…

Les limites du système

Sauf que les systèmes d’exploitation mobiles que sont Android et iOS cloisonnent les accès au système afin d’éviter les abus et préserver la vie privée des utilisateurs. Pour utiliser le micro et donc entendre le fameux déclencheur « Hey Spotify », l’application devra donc être lancée… et active à l’écran. Sans cette restriction, il serait plutôt inquiétant qu’une application puisse écouter la totalité de nos conversations à tout moment.

Cet assistant Spotify serait donc très limité et utile dans très peu de cas de figure. On peut néanmoins y voir là une fonction d’accessibilité, même si ce genre de commandes vocales sont généralement déjà intégrées aux assistants de nos smartphones, ou à leur clavier virtuel.

Mode voiture et enceinte intelligente ?

Au-delà de cette fonctionnalité dont l’utilité est très discutable, cela pourrait montrer que Spotify porte son intérêt sur d’autres éléments. Outre leur usage sur un smartphone, ces commandes vocales pourraient être envisagées dans d’autres situations. Rappelons qu’en 2018, Spotify lançait trois offres de recrutement pour des personnes chargées du développement de produits physiques, comme des enceintes connectées par exemple.

Par ailleurs, ces commandes pourraient s’avérer très pratiques pour contrôler la musique en conduisant. Sachant qu’un « mode voiture » existe déjà, on pourrait imaginer une simplification supplémentaire de l’interface et des messages d’alerte dans ce mode lorsque l’on essaye de fermer l’application.