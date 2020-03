L’OMS va lancer son application mobile pour mieux informer sur le Covid-19

Afin de répondre aux questions des individus dans le monde entier, de donner des conseils et de démystifier certaines rumeurs autour du Covid-19, l'Organisation mondiale de la Santé s'apprête à lancer une application pour smartphones.

Alors que la pandémie de Covid-19 continue dans le monde entier, les fake news et les mauvais conseils se développent tout autant. Afin de mettre les choses au clair, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), rattachée à l’ONU, a annoncé le développement d’une application mobile pour informer au mieux la population mondiale.

Prévue pour Android et iOS, l’application sera baptisée WHO MyHealth, que l’on pourrait traduire par OMS MaSanté. Repérée par 9to5Google, l’application est développée conjointement par d’anciens employés de Google et Microsoft tandis que les contenus seront rédigés par des experts de santé et des conseillers de l’OMS.

L’idée avec cette application pour l’agence internationale est de permettre d’en savoir plus sur l’épidémie de Covid-19. Elle intégrera notamment des conseils pour bien se protéger de la maladie, mais également pour voyager sans risque pour les personnes qui ne seraient pas chez elles. L’OMS a également intégré une partie « Myth-busters » qui vise à répondre aux principales rumeurs à propos de la maladie. Enfin, l’application intégrera également un système de notifications en cas d’alertes d’importance à propos de la pandémie.

Une fonction de géolocalisation également à l’étude

Comme le signale 9to5Google, une autre fonctionnalité à l’étude pour l’application permettrait d’utiliser la géolocalisation des utilisateurs pour connaître précisément leur emplacement ainsi que les zones dans lesquelles ils se sont rendus. Néanmoins, celle-ci n’a pas été intégrée pour l’instant, notamment raison des atteintes aux données des utilisateurs et à la possibilité que ceux-ci ne remplissent pas correctement les données nécessaires.

L’application doit être lancée officiellement lundi prochain, le 30 mars. Le développement peut être suivi notamment sur la page Github de l’OMS où l’organisation a partagé la feuille de route de son développement.