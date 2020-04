Carrefour s’allie à Uber Eats pour livrer les courses à domicile pendant le confinement

Dans quelques jours, il sera possible de faire des courses auprès des magasins Carrefour depuis l'application Uber Eats afin de se faire livrer à domicile pendant la période de confinement.

Nous vivons actuellement une période de confinement censée freiner la propagation du nouveau coronavirus. Vous n’avez donc le droit de sortir de chez vous que sous certaines conditions, notamment pour aller faire les courses. Même si ces déplacements sont généralement relativement courts, ce n’est pas forcément une tâche évidente à réaliser pour les personnes âgées, à mobilité réduite ou à la santé fragile. Et c’est carrément déconseillé pour les personnes atteintes du Covid-19.

Pour ces personnes, l’alliance de Carrefour et d’Uber Eats pourrait être intéressante à découvrir. En effet, comme le relate Reuters, il sera possible de passer commande auprès du géant français de la grande distribution depuis l’application de livraison à domicile.

Paris, puis la France entière

En d’autres termes, vous pourrez faire vos courses — produits alimentaires ou d’hygiène — chez Carrefour et vous faire livrer par Uber Eats. Et ce, dès le 6 avril. Ce service sera d’abord mis en place dans 15 magasins à Paris et dans sa proche région avant d’être déployé dans d’autres régions de France.

Uber Eats ne facturera pas les frais de livraison des courses Carrefour pendant le mois d’avril. Il est précisé aussi que les clients pourront se faire livrer à domicile dans un délai moyen de 30 minutes. Les deux entreprises promettent le respect des consignes de santé et de sécurité édictées par le gouvernement français, notamment pour protéger les livreurs.

Les Essentiels Carrefour

En parallèle, Carrefour a aussi dévoilé ses packs « Essentiels » pour cette période de confinement. « Pour limiter les risques, approvisionner votre foyer et simplifier vos courses, nous vous proposons un service de commande de paniers livrés chez vous. Notre service propose également une offre gratuite d’abonnement hebdomadaire. Ce service est disponible à Paris et dans une trentaine de villes de la petite couronne », lit-on sur le site dédié.

Cette plateforme propose ainsi des paniers par thèmes (nourriture, hygiène, animaux…).

Ne pas abuser des livraisons à domicile

Dans tous les cas — que ce soit via Uber Eats ou Carrefour Esentiels –, espérons que les consommateurs n’abuseront pas de ce service pour ne pas exposer inutilement les livreurs qui doivent passer de foyer en foyer avec tous les risques de contagion que cela peut comporter — même si les consignes de précaution sont bien respectées.

En période de confinement, les livraisons à domicile régulières sur ces produits de première nécessité sont surtout pertinentes pour les personnes les plus vulnérables.