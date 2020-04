L’app de la semaine : je profite du confinement pour faire de l’astronomie depuis mon lit

L'application SkySafari permet d'apprendre, de manière ludique, plusieurs informations sur l'espace, les étoiles et les constellations. Le service transforme votre téléphone en un téléscope.

Je ne connais rien aux étoiles. Rien, nada, walou. Bon j’abuse peut-être un petit peu. Je sais que la Terre tourne autour du Soleil et que la Lune tourne autour de la Terre. Je peux aussi nommer les planètes du système solaire, réciter deux trois anecdotes inutiles sur la Voie lactée et faire semblant de bien comprendre tout ce qu’il s’est passé depuis le Big Bang. Mais passé cette couche artificielle de savoir, je ne sais pas grand-chose sur l’espace et ses secrets.

Ce constat ne me dérangeait pas jusqu’à une récente nuit où le confinement obligatoire pour lutter contre le Covid-19 m’a plongé dans une petite phase d’ennui. Allongé dans mon lit, j’ai regardé le ciel… et je n’y ai vu aucune étoile à cause des lumières de la ville. Frustré par ce constat, j’ai cherché une application d’astronomie sur le Play Store et c’est là que SkySafari a mis le grappin sur moi.

Explorer l’espace avec son smartphone

Cette application exploite la boussole et le gyroscope du téléphone pour afficher sur l’écran les étoiles qui vous entourent. Bougez votre smartphone dans le sens que vous voulez pour admirer le ciel. Un ciel numérisé, mais un ciel quand même. C’est d’ailleurs l’occasion aussi d’enrichir un peu sa culture générale.

Pour certaines étoiles, l’application fournit en effet quelques explications techniques. En tapant sur le Soleil puis sur le petit i qui s’affichera à côté, vous aurez ainsi accès à une longue documentation à son sujet, mais c’est aussi le cas pour plusieurs planètes. Seul petit problème : la traduction française de SkySafari n’est pas tout à fait aux petits oignons, mais on s’y retrouve encore assez bien.

L’application offre une panoplie de personnalisations pour régler l’apparence de la carte, la police, la musique ou encore le lieu où vous souhaitez simuler votre géolocalisation. Vous n’avez pas besoin de payer pour utiliser la plateforme, mais certains contenus supplémentaires nécessitent un petit pécule pour être débloqués.

Grâce à SkySafari, j’ai pu me familiariser un petit peu avec le monde de l’astronomie entre étoiles, systèmes stellaires et constellations… J’ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais c’est déjà une bonne porte d’entrée… depuis mon lit.