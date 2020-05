Google Authenticator : enfin une mise à jour qui apporte la sauvegarde de vos comptes

Google Authenticator n'avait pas été mis à jour depuis le 22 août 2017 sur Android. Pourtant, c'est une application très utilisée pour l'authentification à deux facteurs. La dernière mise à jour sur Android apporte quelques corrections bievenues et une fonctionnalité attendue.

Pour rappel, Google Authenticator vous permet de protéger votre compte avec une authentification à deux facteurs (2FA) : l’application génère des codes d’accès qui peuvent être utilisés pour accéder à différents types de sites et de services. Une application très utile, qui malheureusement sur Android n’avait pas été mise à jour depuis 2017.

Changement d’interface et nouvelle option bienvenue

Cette mise à jour apporte quelques modifications de l’interface, remise au goût du jour avec quelques éléments visuels issus de Material Design. On remarquera, au passage, qu’il y a toujours des comportements étranges sur les écrans plus longs. Le deuxième changement, encore plus important que le premier et attendu depuis longtemps par ses utilisateurs, concerne la possibilité de transférer un compte vers un autre appareil, de sauvegarder, exporter ou importer ses identifiants d’accès.

Cette mise à jour n’est pas encore disponible sur tous les smartphones Android, néanmoins vous pouvez passer par le lien APK par ici pour forcer cette mise à jour.