Microsoft met à disposition des milliers de fonds d’écran tirés de Bing pour votre smartphone

Microsoft a lancé récemment son application de fonds d'écran Bing Wallpapers. Celle-ci vous permet de retrouver plusieurs milliers de photographies utilisées par le moteur de recherche depuis dix ans directement sur votre smartphone.

En dehors même de la qualité des résultats de recherche ou des paramètres de recherche, ce qui distingue Bing de Google est sans nul doute leurs pages d’accueil. Alors que Googe a toujours favorisé la sobriété avec un simple champ de recherche, le logo Google et un fond blanc, Bing s’est fait remarquer dès le départ par des fonds d’écran en arrière-plan.

Aujourd’hui, Microsoft, a décidé de capitaliser sur l’ensemble de ces images utilisées depuis le lancement de son moteur de recherche en juin 2009. La firme de Redmond a en effet lancé une nouvelle application de fonds d’écran sur Android logiquement baptisée Bing Wallpapers. « Bing Wallpapers met en avant une collection de belles images utilisées sur la page d’accueil de Bing ces dix dernières années », indique la description de l’application sur le Google Play Store.

Un mode pour changer automatiquement de fond d’écran chaque jour

Parmi les fonctionnalités proposées sur l’application, on va donc bien évidemment trouver la possibilité de télécharger les fonds d’écran, mais aussi la description de chacun ainsi que l’auteur de la photographie. De nouvelles images sont également ajoutées chaque jour et on peut choisir d’avoir une mise à jour automatique du fond d’écran de son smartphone, aussi bien en mode paysage qu’en mode portrait. Il est également possible de faire une recherche de fond d’écran, y compris en fonction de la couleur dominante sur les photographies ou par pays dans lesquels les clichés ont été capturés.

L’application est cependant compatible avec les smartphones à partir de la version 8.0 d’Android. Malheureusement, Bing Wallpapers ne semble pas encore disponible en France.