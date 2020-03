Bing propose la meilleure carte de suivi du Coronavirus par pays

Microsoft a lancé le Bing COVID Tracker pour suivre en temps réel l'actualité et les changements liés au Coronavirus (Covid-19) sur une carte. Un outil particulièrement efficace et qui évite d'avoir recours à des applications qui peuvent se montrer malveillante.

Le Coronavirus inquiète, et c’est normal. On compte aujourd’hui près de 200 000 cas avérés et plus de 6500 décès. La France, comme plusieurs pays, est confinée afin de réduire au maximum la propagation du virus. Certains ont vu dans cette ambiance d’angoisse générale un bon moyen de répandre des malwares, cachés dans des applications dédiées au suivi de l’épidémie. Pour éviter cela, Microsoft a lancé son propre outil, particulièrement efficace.

Une carte du Coronavirus

Au sein de Bing, le moteur de recherche de Microsoft, se trouve désormais une page dédiée au suivi du Covid-19 avec l’essentiel des informations à son sujet. On trouve sur ce Bing COVID Tracker une carte détaillée indiquant le nombre de malades pour chaque pays, un décompte des cas recensés, des guérisons et des décès, ainsi qu’un suivi de l’actualité fiable autour de l’épidémie. Cliquer sur une zone permet d’afficher les détails liés à cette région en particulier.

Cet outil permet de s’informer sur le sujet auprès d’une source de confiance et de garder à l’œil certaines informations importantes tout en évitant de se tourner vers des applications suspectes qui pourront véhiculer des logiciels malveillants.

On peut regretter néanmoins que la partie vidéo ne propose que des sources provenant de Facebook ou Dailymotion, occultant YouTube, la plus importante plateforme de vidéos à la demande actuellement. On trouve d’ailleurs sur cette dernière certaines vidéos d’utilité publique, ainsi que des rediffusions d’émissions des chaînes nationales (et internationales).