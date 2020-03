Attention aux apps « Coronavirus » sur Android et iPhone : entre désinformation et logiciel malveillant

Apple et Google souhaitent bloquer les apps qui propagent de la désinformation mais aussi les apps qui profitent de la situation.

Apple et Google ont commencé à supprimer et bloquer de nombreuses applications dont le sujet est le coronavirus de l’App Store et du Play Store. Sur le Play Store, Google a même été jusqu’à interdire les termes de recherche « coronavirus » et « COVID-19 ». Sur l’App Store, Apple tente de faire le tri entre les applications qui profitent de la situation et celles qui aident les gens à être correctement informés sur cette crise mondiale. Apple a d’ailleurs lancé dans son application Apple News une section dédiée au coronavirus pour retrouver des informations vérifiées de médias sûrs. Malheureusement, Apple News n’est pas disponible en France pour le moment.

Bloquer la propagation de fausses nouvelles et stopper les profiteurs

L’objectif pour Apple et Google est de bloquer la propagation de fausses nouvelles. Certains cherchent même à profiter de l’épidémie en propageant des logiciels malveillants. Heureusement, vous trouverez toujours certaines apps utiles dont Covidom. Cette application pour smartphones est donc destinée aux patients « sans signe de gravité », son utilisation venant « en complément de mesures de confinement ». L’objectif est d’assurer un télésuivi à distance des patients ne nécessitant pas une hospitalisation, sans surcharger les établissements de santé et les médecins généralistes, leur permettant ainsi de se consacrer sur les patients le nécessitant.

Covidom Télécharger gratuitement

Nous veillerons à diffuser et partager les informations qui vous sont utiles concernant le coronavirus. Comme nous l’avons partagé hier, nos collègues de Numerama se sont mobilisés très tôt pour apporter des conseils avisés, des éclairages bienvenus ou encore des décryptages scientifiques pour lutter contre les fausses nouvelles et les rumeurs.