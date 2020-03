Coronavirus : utilisez votre smartphone pour vous contacter, pas pour partager de fausses infos

Les pays se replient sur eux-mêmes, le monde s'adapte pour endiguer la pandémie... et de nombreuses informations volontairement mensongères circulent au sujet de l'épidémie du coronavirus.

La crise du coronavirus s’installe durablement. Nous y sommes. Nos collègues de Numerama se sont mobilisés très tôt pour apporter des conseils avisés, des éclairages bienvenus ou encore des décryptages scientifiques pour lutter contre les fausses nouvelles et les rumeurs.

La désinformation — et il n’y a pas d’autre mot pour cela — circule à toute vitesse actuellement. Un des conseils que nous aimerions relayer : utilisez votre smartphone pour contacter vos proches au lieu de relayer de fausses nouvelles sur le coronavirus (Covid-19). Prenez des nouvelles de vos proches et de vos ami·e·s, appelez-les… surtout ceux qui sont les plus vulnérables et se retrouvent bloqués chez eux.

Parallèlement à cela, faites très attention aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux ou les différentes messageries. Ne partagez pas d’informations qui ne proviennent pas directement d’une source de confiance (gouvernement, organismes officiels, experts…), et prenez le temps de remonter à la source de l’information dans le doute. Évitez de croire un message qui préconise quoi que ce soit si ce n’est pas explicitement demandé par un médecin.

Un planning chamboulé

En tant que média spécialisé dans les nouvelles technologies, notre planning est chamboulé. Les conférences sont annulées, les commercialisations sont reportées, l’avenir est incertain… Comment réagir pendant cette crise du coronavirus ? Parce que vous continuez à nous lire autant, notre mission reste importante. Nous allons appliquer sereinement les recommandations du gouvernement, nous allons rester vigilants, nous allons rester actifs et surtout éviter de relayer de fausses nouvelles.

Même si tout le monde parle de coronavirus, il nous semble important d’appréhender cette crise avec un état d’esprit différent. Le coronavirus (Covid-19) n’est pas une tendance Twitter qui sera oubliée dans quelques jours. Notre quotidien est bouleversé, mais les nouvelles technologies peuvent nous aider à nous adapter. Internet n’est pas uniquement un moyen de répandre de fausses nouvelles, c’est aussi un moyen de vivre. Remplacer des interactions sociales par des appels vidéos, travailler efficacement à domicile (avec le bon matériel), nous divertir depuis le canapé (en découvrant ce que Disney+ a à nous offrir), consommer à distance au lieu de s’exposer inutilement dans les centres commerciaux…

Dites-nous en commentaires ce que vous aimeriez lire sur Frandroid ces prochaines semaines. Notre équipe sera entièrement mobilisée pour nos lecteurs et lectrices qui depuis 11 ans nous font confiance.